Deadpool 3: Emma Corrin parla del suo ruolo da villain e del suo debutto nel MCU

In una nuova intervista, Emma Corrin ha parlato del suo ruolo in Deadpool 3, ammettendo inoltre la poca conoscenza del MCU.

Emma Corrin, in una nuova intervista, ha parlato del suo ruolo in Deadpool 3, il film con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman che riprenderà la parte di Wolverine.

In un'intervista rilasciata a Empire, l'ex interprete della principessa Diana nella serie The Crown ha infatti parlato del casting e del suo esordio nel MCU.

Le dichiarazioni

Il ruolo affidato a Emma Corrin in Deadpool 3 non è stato rivelato, ma tra le pagine di Empire si riporta la dichiarazione della new entry nel MCU: "Sono davvero entusiasta nell'interpretare un villain. Non l'avevo mai fatto ed è bello mettersi alla prova".

La dichiarazione prosegue: "Avevo sentito parlare del progetto, ma in classico stile Marvel, non hanno potuto dirmi niente. Assolutamente niente".

La poca conoscenza del mondo Marvel

L'amante di Lady Chatterley: Emma Corrin in una scena del film

Corrin ha sottolineato cosa accaduto quando ha incontrato Shawn Levy: "Gli ho detto: 'Non so di cosa si tratta'".

Emma ha quindi ammesso: "Non sono una persona che ama la Marvel. Ho guardato Spider-Man e Black Panther. Ho detto: 'Dovete spiegarmi le cose'. Si tratta di un mondo così intricato. Ci sono così tante cose, è assolutamente sconvolgente . Tutto il linguaggio e gli easter egg, e questa persona è legata quella persona che ha fatto questa, e questa persona è tornata e questa è morta... Lo trovo fantastico. Capisco realmente perché significa così tanto per così tante persone: è un fenomeno e mi sento davvero fortunata nel farne parte. Specialmente per quanto riguarda Deadpool perché apprezzo che sia consapevole e critichi persino i propri schemi".