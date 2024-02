Deadpool 3: nuovo sguardo alla maschera di Wolverine nelle foto leaked in attesa del trailer

Nuovi artwork promozionali per Deadpool 3 sono trapelati online, offrendo uno sguardo dettagliato alla maschera che indosserà Hugh Jackman, mentre si attende il trailer che dovrebbe arrivare domenica in occasione dei Super Bowl 2024.

I fan degli X-Men non stanno più nella pelle all'idea del ritorno del mutante più amato, Logan/Wolverine, interpretato dalla star Hugh Jackman, in Deadpool 3. Le foto dal set hanno mostrato un primo sguardo al costume, per lo più fedele a quello dei fumetti blu e giallo, ma della maschera non c'era traccia.

Alla fine dell'anno scorso, alcune illustrazioni promozionali sono state condivise online, dandoci un'idea abbastanza chiara di come apparirà Hugh Jackman con la maschera aggiunta al costume. Ora, grazie a CWGST, diamo uno sguardo alla maschera da un'altra angolazione.

Una pioggia di camei "mutanti"

Secondo quanto anticipato, il trailer di Deadpool 3 verrà lanciato durante il Super Bowl 2024 insieme ad altri attesi promo.

Per la gioia dei fan, sappiamo che il film prevedere un certo numero di importanti cameo: si vocifera della possibile apparizione degli X-Men Tempesta, Cyclop e Jean Grey, tra gli altri, e possibilmente di Channing Tatum e Taylor Kitsch nei panni di differenti Varianti di Gambit.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Una recente voce afferma che anche Liev Schreiber riprenderà il suo ruolo di X-Men Origins: Wolverine nei panni di Victor Creed, e lo stesso Deadpool avrà la sua bella serie di Varianti, tra cui Dogpool, Kidpool, Lady Deadpool e altri. Incertezza sul possibile ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra, visto che l'attrice si è rifiutata di confermare il rumor nelle interviste più recenti.

Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) faranno tutti ritorno, affiancati dai nuovi arrivi Emma Corrin e Matthew Macfadyen in ruoli ancora top secret.

Hugh Jackman, concluse le riprese di Deadpool 3, dice addio al look di Wolverine: ecco il video

La sinossi

Dopo aver affrontato alcune battute d'arresto professionali durante una crisi di mezza età, Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero sono a rischio, Deadpool decide di ritirare fuori le sue katane dalla pensione. Recluta un Wolverine riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza, ma, in ultima analisi, per la loro eredità.