Deadpool 3: la maschera di Wolverine leaked è apparsa in rete e sarebbe fedelissima al fumetto

Il costume di Wolverine che Hugh Jackman indosserà in Deadpool 3 è stato già stato rivelato nelle foto dal set trapelate on line, adesso sarebbe toccato alla celebre maschera fare la sua comparsa in un leak.

I fan dei fumetti hanno atteso letteralmente decenni per vedere Wolverine con indosso il suo classico costume dei fumetti e finalmente accadrà in Deadpool 3, come avrebbero confermato le numerose foto di scena trapelate nei mesi scorsi. Adesso anche la celebre maschera del mutante sarebbe al centro di un leak che ne confermerebbe il legame col look dei fumetti.

Locandina di Deadpool 3

Nelle foto di Deadpool 3 diffuse sui social media, Hugh Jackman che indossava l'abito giallo e blu di Logan, con un design tratto direttamente dal materiale originale. Tuttavia, finora l'iconica maschera del personaggio non era mai apparsa e molti fan inizialmente avevano espresso preoccupazione sul fatto che potesse non essere inclusa nel film.

Da allora, diversi scooper hanno affermato il contrario, promettendo che Wolverine non solo indosserà la sua maschera, ma strapperà anche quelle maniche, in linea col look dei fumetti Marvel.

Oggi sembra essere trapelato online un primo sguardo alla maschera di Wolerine in Deadpool 3. Condiviso da @CanWeGetToast, si tratterebbe di una promo art utilizzata per il merchandising che conferma la fedeltà all'aspetto del costume originale.

Deadpool e Wolverine, nemiamici

Lo scorso anno, parlando di Deadpool 3, Hugh Jackman aveva anticipato che la compatibilità tra Wolverine e Deadpool sarebbe "zero", definendoli opposti e spiegando che si odiano reciprocamente. L'attore ha aggiunto: "Logan è infastidito da Deadpool, è frustrato e lo vorrebbe lontano mille chilometri. Oppure gli darebbe volentieri un pugno in testa. Sfortunatamente, non può essere lontano mille chilometri in questo film, così lo picchierò un sacco".

L'uscita di Deadpool 3, uno dei film più attesi del 2024, è fissata per l'estate.