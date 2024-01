Hugh Jackman, concluse le riprese di Deadpool 3, dice addio al look di Wolverine: ecco il video

Le riprese di Deadpool 3 si sono concluse e Hugh Jackman ha condiviso online un video in cui dice addio al look di Wolverine.

Le riprese di Deadpool 3 si sono concluse e Hugh Jackman ha celebrato la fine del lavoro dicendo addio al look di Wolverine, come dimostra un video condiviso online.

L'attore australiano ha infatti tagliato la barba e i capelli, avendo concluso le scene in cui appariva Logan.

Il camnio di look

Hugh Jackman ha scritto online: "Ho amato ogni minuto della realizzazione di questo film. Beh... Non l'allenamento delle 4 di mattina o il pesce bollito e le verdure 4 volte al giorno per 6 mesi, ma il restante 93,2%".

L'attore, che ha ripreso l'iconico ruolo di Wolverine per Deadpool 3, ha quindi aggiunto: "Un ringraziamento collettivo all'intero cast e alla troupe. Siete tutti fantastici! Se state leggendo questo messaggio e pensate che mi stia rivolgendo a voi, lo sto facendo. A due dei miei migliori amici, Ryan Reynolds e Shawn Levy, non avrei letteralmente potuto farlo senza di voi. Letteralmente! Il 26 luglio non potrebbe arrivare prima, è arrivato il momento di radersi".

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy e The Adam Project, è stato impegnato nella regia del terzo film dedicato a Deadpool.

I protagonisti del film saranno Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tra gli interpreti ci saranno poi anche Emma Corrin, la star di The Crown, e Matthew Macfadyen, recente vincitore di un Emmy grazie a Succession.