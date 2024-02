Super Bowl 2024: quali spot vedremo? Deadpool 3, Wicked e A Quiet Place: Day One tra i papabili

Scatta il conto alla rovescia per l'evento più atteso dagli sportivi americani... e dagli amanti del cinema, visto che si prevede il lancio dei trailer di Deadpool 3, Wicked, A Quiet Place: Day One e di altri titoli molto attesi.

Il giorno del Big Game si avvicina. Quali trailer vedremo nel corso del Super Bowl 2024? Quasi certo il lancio di Deadpool 3, come confermano gli insider, ma potrebbe trovare spazio anche il primo atteso trailer del musical Wicked e quello di A Quiet Place: Day One, tra gli altri.

A dominare i costosi spazi pubblicitari del Super Bowl 2024 sarà, a quanto pare, Paramount con il prequel horror post-apocalittico A Quiet Place: Day One, col biopic musicale Bob Marley: One Love e con IF, la commedia fantasy live-action diretta da John Krasinski e interpretata da Ryan Reynolds. La presenza "importante" dello studio ha senso perché il Super Bowl andrà in onda su CBS, società sorella della Paramount.

Paramount dominerà gli spazi pubblicitari del Super Bowl 2024 perché, oltre alle offerte cinematografiche dello studio, utilizzerà lo spazio promozionale anche per Paramount+. Il servizio di streaming dello studio svelerà otto spot pubblicitari per titoli come lo spinoff di Sonic the Hedgehog, Knuckles (una serie prodotta dallo studio per Paramount+), l'avventura animata The Tiger's Apprentice, il reality show The Family Stallone e la prossima stagione di The Chi negli spot che andranno in onda prima del calcio d'inizio. Durante il gioco, la società diffonderà gli spot dei titoli già presenti sullo streamer, come la serie di fantascienza Halo, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno e la UEFA Champions League, oltre a uno spot generale su Paramount+.

L'evento sportivo dell'anno

Si prevede che domenica 11 febbraio più di 100 milioni di persone si sintonizzeranno sul Super Bowl LVIII, che vedrà i campioni in carica Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers. Acquistare uno spot pubblicitario di 30 secondi durante l'evento televisivo più visto dell'anno non è economico; un posto privilegiato nel primo trimestre potrebbe valere circa 7 milioni di dollari quest'anno. Mentre il botteghino fatica a tornare alla potenza di fuoco pre-emergenza sanitaria Hollywood spera che queste massicce spese di marketing si traducano in vendite di biglietti per i prossimi successi.

Ecco perché è probabile che la Disney usi gli spazi del Super Bowl per promuovere i suoi potenziali blockbuster estivi, da Deadpool 3, di cui sono stati anticipati i contenuti del trailer, all'atteso sequel della Pixar Inside Out 2. Anche Il regno del pianeta delle scimmie, che uscirà a maggio ed è già stato ampiamente pubblicizzato, potrebbe trovare uno spazio.

Anche Universal tende a spendere molto per la domenica del Super Bowl, ma quest'annp sta facendo di tutto per non rivelare prima del tempo l'oggetto dei suoi spot. C'è una possibilità che il pubblico possa intravedere tutta la magia del grande adattamento di Wicked del regista Jon M. Chu, con Ariana Grande e Cynthia Erivo. Altri film che potrebbero avere uno spazio sotto i riflettori includono The Fall Guy, action comedy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, Kung Fu Panda 4 della DreamWorks Animation, con Jack Black che torna a doppiare Po e Twisters, una sorta di sequel del disaster movie del 1996 Twister.

Secondo quanto anticipato, si prevede che Warner Bros., Sony, Netflix e Amazon non pubblicheranno alcun trailer nonostante una serie di appuntamenti molto attesi in calendario. Tuttavia, i piani potrebbero sempre cambiare da qui a domenica. Sony, la cui assenza non è uno shock perché di solito non partecipa al Super Bowl, non offrirà ai fan una sbirciatina a Bad Boys 4 o a Ghostbusters: Minaccia glaciale. Probabilmente la Warner ha già speso un notevole budget presentando Dune: Part Two durante i campionati AFC e NFC il 28 gennaio. Più sorprendente la scelta di Amazon di non promuovere nessun prodotto dopo il passaparola creato lo scorso anno col lancio del trailer di Air, pagando 7 milioni per uno spot di 60 secondi. Magari quest'anno la compagnia ha intenzione di risparmiare, ma questo lo scopriremo per certo domenica.