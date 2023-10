Deadpool 3 includerà un villain del primo film sugli X-Men? [RUMOR]

Continuano a impazzare i rumor attorno a Deadpool 3, film che segnerà il debutto ufficiale del mercenario chiacchierone all'interno del Marvel Cinematic Universe. Questa volta l'indiscrezione arriva dallo scooper Daniel Richtman secondo cui un villain presente nel primissimo fim degli X-Men, uscito nel 2000, farà la sua comparsa all'interno del terzo capitolo di Deadpool.

Si tratta di Toad, interpretato da Ray Park e poi apparso in versione più giovane in X-Men - Giorni di un futuro passato, uscito nel 2014.

L'attesa dei fan è ovviamente tutta per il team up tra Deadpool e Wolverine, nuovamente interpretato da Hugh Jackman, ma questa volta in una veste del tutta nuova: per la prima volta, infatti, indosserà l'iconico costume giallo dei fumetti Marvel. E sempre a proposito di Wolverine, si vocifera che nel film Daniel Radcliffe avrà un cameo segreto proprio nei panni di una variante del celebre mutante.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool 3, chi sarà il villain del film?

Tra le new entry del film ci sarà Emma Corrin, l'ex interprete della principessa Diana nella serie The Crown. L'attrice dovrebbe interpretare la villain di Deadpool 3 ovvero Cassandra Nova, la gemella cattiva di Charles Xavier che più volte ha tentato di eliminare.

A meno di clamorosi rinvii (le riprese sono in pausa per via dello sciopero SAG-AFTRA) Deadpool 3 arriverà nelle sale il 3 maggio 2024.