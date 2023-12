Deadpool 3: Lady Deadpool potrebbe apparire nel film, sarà interpretata da Taylor Swift?

La celebre cantautrice americana, ormai sulla cresta dell'onda dopo aver spazzato via ogni record, potrebbe fare il suo debutto ufficiale nell'MCU.

Continuano i rumor attorno a Deadpool 3, film che segnerà l'ingresso ufficiale di Wade Wilson all'interno del Marvel Cinematic Universe. Questa volta si parla della possibile apparizione di Lady Deadpool, personaggio ben noto ai fan dei fumetti, e della persona scelta per interpretarla: nientemeno che Taylor Swift, cantautrice americana che sta macinando record su record e che è stata eletta Person of the Year dalla nota rivista TIME.

Taylor Swift pronta al debutto nell'MCU?

L'indiscrezione arriva dallo scooper Daniel Richtman che ha scritto: "Lady Deadpool aka Wanda Wilson sarà nel film e il suo aspetto sarà fedele a quello dei fumetti". L'ipotesi che a interpretarla possa essere proprio Taylor Swift è stata alimentata da un recente incontro tra la cantante, Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy al MetLife Stadium per la partita Kansas City Chiefs vs. New York Jets.

Interpellato sul possibile cameo della Swift, Ryan aveva così commentato: Sì, ho sentito questa voce... Mi piace (il gossip). Penso che sia un segno di quanto la gente sia ansiosa di sbirciare dietro le quinte di questo mondo. Ognuno di questi segreti e spoiler sarà rivelato il 26 luglio".

Si vociferava anche che Taylor Swift fosse stata scelta per il ruolo di Dazzler, nota mutante dei fumetti Marvel.

Deadpool 3, quando uscirà il primo trailer?

Niente da fare per coloro che speravano di vedere qualche video ufficiale entro la fine dell'anno. Secondo l'insider @Cryptic4KQual, il primo teaser trailer di Deadpool 3 "sarà diffuso durante il Super Bowl LVIII a febbraio".