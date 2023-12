Deadpool 3, Beetlejuice 2 e Ghostbusters: Minaccia Glaciale tra i film più attesi del 2024

La stanchezza nei confronti dei supereroi non tocca Deadpool 3, grande l'attesa del pubblico per godersi la reunion tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman sul grande schermo che lo rende il film più atteso del 2024, ecco la classifica completa.

Deadpool 3, Beetlejuice 2 e Ghostbusters: Minaccia Glaciale svettano in cima alla lista dei film più attesi del 2024 secondo il tradizionale sondaggio di Fandango realizzato su un campione di 8.000 acquirenti di biglietti. Circa l'81% degli intervistati afferma di essere più entusiasta dei film del 2024 rispetto al 2023, con l'88% che dichiara la propria intenzione di vedere più film.

Ghostbuster: minaccia glaciale, una scena del film

Ottime premesse per la nuova annata cinematografica dopo che gli ultimi anni hanno visto le sale navigare in cattive acque per via delle emergenze sanitarie, del predominio dello streaming e della stanchezza da supereroi. Va detto che nella classifica dei film più atteso dominano sequel e franchise, da Dune: Parte Due a Venom 3, da Cattivissimo Me 4 a Inside Out 2.

L'indagine annuale ha inoltre rilevato che l'80% degli acquirenti di biglietti ritiene che l'esperienza del cinema non possa essere ricreata a casa. Di conseguenza, il 71% ha dichiarato di voler vedere film in formato premium come Dolby o Imax nel 2024.

Beetlejuice 2, riprese terminate: ecco Tim Burton sul set

Tutti i risultati del sondaggio dei film e personaggi più attesi del 2024

Film più attesi del 2024

1 - Deadpool 3

2 - Beetlejuice 2

3 - Ghostbusters: Minaccia Glaciale

4 - Dune: Parte Due

5 - Venom 3

6 - Cattivissimo Me 4

7 - Inside Out 2

8 - Lord of the Rings: The War of Rohirrim

9 - Gladiator 2

10 - A Quiet Place: Day One

Performance più attese del 2024

1 - Lady Gaga come Harley Quinn in Joker: Folie à Deux

2 - Jenna Ortega in Beetlejuice 2

3 - Ariana Grande come Glinda in Wicked Part 1

4- Chris Pratt come Garfield nel film su Garfield

5 - Pedro Pascal in Gladiator 2

Eroi più attesi

1 - Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3

2 - Ryan Reynolds come Wade Wilson in Deadpool 3

3 - Steve Carell come Gru in Despicable Me 4

4 - Tom Hardy come Eddie Brock in Venom 3

5 - Jack Black come Po in Kung Fu Panda 4

Villain più attesi

1 - Michael Keaton as Beetlejuice in Beetlejuice 2

2 - Lady Gaga come Harley Quinn in Joker: Folie à Deux

3 - Joaquin Phoenix come Arthur Fleck in Joker: Folie à Deux

4 - Gli alieni di A Quiet Place: Day One

5 - Austin Butler come Feyd-Rautha in Dune: Part Two

Film action più attesi

1 - Ghostbusters: Minaccia Glaciale

2 - Dune: Parte Due

3 - Lord of the Rings: The War of Rohirrim

4 - Gladiator 2

5 - A Quiet Place: Day One

Film per famiglie più attesi

1 - Cattivissimo Me 4

2 - Inside Out 2

3 - Kung Fu Panda 4

4 - Mufasa: The Lion King

5 - Garfield

Commedie più attese

1 - Beetlejuice 2

2 - Ghostbusters: Minaccia Glaciale

3 - Bad Boys 4

4 - Mean Girls

5 - Wicked Part 1

Cinecomic più attesi

1 - Deadpool 3

2 - Venom 3

3 - Joker: Folie à Deux

4 - Transformers One

5 - Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

Horror più attesi

1 - Beetlejuice 2

2 - Alien: Romulus

3 - Nosferatu

4 - Twisters

5 - The Watchers

Generi più attesi