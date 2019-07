Deadpool 3 nella Fase 5 dell'MCU? Ryan Reynolds espone la sua teoria del complotto

Deadpool 3 misteriosamente assente dall'annuncio dei titoli della Fase 4 dell'MCU, Ryan Reybolds non ci sta e rilancia la sua teoria complottista sulla Fase 5.

Una scena di Deadpool 2

Sul fronte Deadpool tutto tace. Ormai il futuro del Mercenario Chiacchierone è nelle mani dei Marvel Studios che però non ne hanno fatto cenno nel corso del panel dedicato alla Fase 4 dell'MCU che ha animato il San Diego Comic-Con 2019. Dopo la reazione del regista di Deadpool all'assenza dal panel Marvel, la star del franchise Ryan Reynolds ha perciò deciso di vuotare il sacco sulla Fase 5 dell'MCU.

Reynolds ha postato su Instagram un'immagine che mostra varie celebrità associate a lui e ai personaggi del franchise. La foto è collegata a un mistero ben preciso riguardante l'hacker che, il 28 luglio 2014, ha infranto la sicurezza di Fox portando alla luce la corrispondenza privata via email dello studio.

"L'investigazione entrano nel quinto anno. O, come viene chiamato, 'Fase 5.' Il punto è, adoro le cospirazioni. #LeakAversary"" scrive Ryan Reynolds ad accompagnamento della foto.

Da notare che, tra le foto che fanno parte della cospirazione, spiccano quelle dell'amico/nemico Hugh Jackman e della moglie Blake Lively.

Deadpool in un film Marvel? "Non sapete cosa vi aspetta in futuro!": promette Amy Pascal

Il riferimento di Ryan Reynolds alla Fase 5 dell'MCU è chiaro. La Fase 5 si aprirà dopo l'uscita di Thor: Love and Thunder, uscita fissata per il 5 novembre 2021. Il film sarà diretto da Taika Waititi, anche lui parte del piano cospiratorio svelato da Ryan Reynolds. Quello che non è chiaro, per adesso, è se la foto su Instagram è una vera anticipazione o l'ennesima gag di Reynolds. Non ci resta che attendere per saperne di più.