Deadpool in un film Marvel? "Non sapete cosa vi aspetta in futuro!": promette Amy Pascal

Vorremmo vedere Deadpool in qualunque film Marvel ma nè noi nè i suoi interpreti lo sanno. Eppure le parole di Amy Pascal sembrano incoraggianti.

Abbiamo incontrato la produttrice per un'intervista su Spider-Man: Far From Home, ma è stata naturalmente l'occasione per parlare dell'acquisizione dell'anno: quella della Fox da parte di Disney, proprietaria anche di Marvel. Abbiamo ormai la certezza che arriveranno reboot degli X-Men e dei Fantastici 4, ma questo non accadrà con Deadpool. Le avventure del mercenario chiacchierone non verranno cambiate ma ancora non è chiaro in che modo verranno integrate all'interno del MCU.

Amy Pascal non si è sbottonata ma ha promesso: "Non sapete ancora cosa vi aspetta in futuro. Tutto ciò che siete capaci di sognare potrebbe succedere". Josh Brolin, per esempio, ha sognato di portare il suo mutante cibernetico Cable da Deadpool 2 direttamente nell'Universo Cinematografico Marvel, e ha raccontato di aver telefonato personalmente ai vertici Disney per insistere affinchè questo accada. Sappiamo già che con ogni probabilità il sogno di Brolin - e quello di tanti fan - non si realizzerà neppure in occasione di Spider-Man 3 (dove invece dovremmo trovare Venom), ma prova e riprova, stando alle parole sibilline della produttrice, qualcosa anche per Deadpool arriverà.