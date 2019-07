Deadpool 3 non è stato incluso nella Fase 4 dell'MCU, la reazione del regista

Gli annunci della Fase 4 dell'MCU diffusi nel corso del San Diego Comic-Con 2019 hanno scosso internet suscitando la reazione il regista di Deadpool 3, misteriosamente assente dal panel.

Deadpool: Wade Wilson e Blind Al sul set

La Fase 4 dell'MCU vedrà la presenza di cinecomic quali Eternals e Black Widow, ma a spiccare è l'assenza di Deadpool 3. Le preoccupazioni dei fan riguardo al film sono motivate dal fatto che, dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, sarà Marvel a decidere del destino di Deadpool e nonostante le iniziali rassicurazioni ancora non si hanno notizie certe sul futuro dell'eroe mutante.

Il regista di Deadpool David Leitch, attualmente impegnato nel tour promozionale di Fast & Furious - Hobbs & Shaw,ha commentato così l'assenza del titolo in un'intervista ad Uproxx:

"So che le persone si sono preoccupate quando hanno visto che Deadpool non è nella lista dei film annunciati da Marvel. Mai dire mai. Deadpool è un personaggio talmente amato che il pubblico di tutto il mondo lo rivuole. Credo che troveranno il modo di rivederlo, ma dobbiamo essere pazienti. vediamo come funzionerà nella nuova Marvel, nel mondo Disney. Spero di ricevere presto una chiamata, sarebbe fantastico."

I 10 migliori titoli di testa nei film di supereroi, da Batman a Deadpool

Pur essendo entrato a far parte del Fast and Furious franchise, David Leitch rassicura i fan di Deadpool e aggiunge di essere pronto a fare un nuovo film sul Mercenario Chiacchierone al più presto: "Sono sicuro che ci siano persone che lo vogliono più di me, io adoro quel mondo, adoro il personaggio di Deadpool. Così incrociamo le dita in attesa di avere novità sul prossimo capitolo."

La Fase 4 dell'MCU - priva di Deadpool - si aprirà il 1 maggio 2020 con Black Widow.