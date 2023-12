Deadpool 3, Dafne Keen tornerà come X-23 nel film [rumor]

Secondo nuovi rumor Dafne Keen avrebbe concluso le trattative per tornare nei panni di X-23 in Deadpool 3. Keen aveva interpretato Laura Kinney o variante X-23 per la prima e unica volta in Logan - The Wolverine del 2017. Ad annunciare la notizia del suo ritorno nel threequel incentrato sul mercenario chiacchierone è stato il noto insider Daniel Richtman.

Le dichiarazioni di Keen

Dopo l'acclamata interpretazione di Keen nel film di James Mangold si pensava che avrebbe ripreso il ruolo in futuro. La stessa attrice aveva già espresso in precedenza il desiderio di sfoderare nuovamente gli artigli nell'MCU.

"Spero davvero che potrà vestire nuovamente i panni di Laura. Occupa un posto molto speciale nel mio cuore ed è un personaggio incredibile. E ad essere onesti, l'intera situazione di Deadpool 3 mi ha reso davvero, davvero felice perché, ovviamente, quando la Disney ha acquistato la Fox, sospettavo che non avrebbero fatto altri film vietati ai minori, ma poi il via libera a Deadpool è un ottimo segno per altri film vietati ai minori" aveva dichiarato Keen durante un'intervista a ComicBook.

Deadpool 3 è l'attesissimo nuovo capitolo della saga Marvel con protagonista Ryan Reynolds, affiancato da Hugh Jackman che riprenderà i panni di Wolverine. All'inizio di novembre sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama, inoltre sembra che Deadpool 3 sarà il primo film rated-r del MCU.

Il cast include i veterani del franchise di Deadpool Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter), tutti destinati a tornare in questo threequel. Era stato confermato il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra, ma l'attrice ha recentemente innestato dei dubbi a riguardo. Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova, mentre Matthew Macfadyen vestirà i panni di un agente della TVA chiamato Paradox. Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel ad uscire nel 2024. L'uscita di Deadpool è prevista per il 26 luglio 2024.