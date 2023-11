Deadpool 3: Taylor Swift sarà nel film Marvel? Risponde Ryan Reynolds

Dopo la conferma che le riprese di Deadpool 3 sono ripartite, è cominciato nuovamente a circolare l'indiscrezione del possibile coinvolgimento di Taylor Swift nel film che sarà il primo del franchise a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ora anche Ryan Reynolds ha espresso la sua opinione.

In un'intervista rilasciata al Vancouver Sun, a Reynolds è stato chiesto in particolare se fosse vera la voce di un'apparizione di Taylor Swift in Deadpool 3.

Rispondendo con una risata, Reynolds ha dichiarato: "Sì, l'ho sentita... Mi piace (il gossip). Penso che sia un segno di quanto la gente sia ansiosa di sbirciare dietro le quinte di questo mondo. Ognuno di questi segreti e spoiler sarà rivelato il 26 luglio".

Le riprese di Deadpool 3 sono ripartite dopo che la produzione era stata costretta a fermarsi a causa dello sciopero SAG-AFTRA. La produzione del sequel è andata avanti nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, iniziato qualche settimana prima dello sciopero degli attori, ma una volta iniziato quest'ultimo le riprese sono state completamente interrotte.

Wendy Jacobson, dirigente dei Marvel Studios, ha confermato che le riprese sono ripartite, rivelandolo in un post sui social media. L'interruzione dei lavori ha causato il rinvio al 2025 di molti film Marvel previsti per il 2024, ma Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024.