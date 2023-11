Deadpool 3: ripartono le riprese, il selfie di Hugh Jackman rivela il tradizionale look di Wolverine

Il selfie di Hugh Jackman sul set di Deadpool 3 non mente. Con l'inizio ufficiale delle riprese dopo la pausa forzata dovuta allo sciopero degli attori, il divo australiano è tornato a sfoggiare il look tradizionale del mutante. Nel posto si legge, infatti, "Sfoggiare le basette può significare solo una cosa". Chiaro riferimento al fatto che Hugh Jackman è tornato sul set dopo 4 mesi di assenza.

La produzione di Deadpool 3 si è interrotta a luglio, quando il sindacato degli attori si è unito alla WGA in un doppio sciopero per negoziare salari e condizioni di lavoro migliori nell'industria dell'intrattenimento.

L'uscita del film è slittata ora al luglio 2024. Prima che la produzione ripartisse, Shawn Levy aveva anticipato che la lavorazione aveva superato la metà scrivendo:

"Abbiamo girato e montato metà del film. Non vediamo l'ora di tornare al lavoro e far uscire questo lavoro l'anno prossimo".

Come Deadpool 3 si inserirà nella timeline dell'MCU?

Deadpool e Deadpool 2 esistono al difuori dell'MCU. Deadpool 3 segnerà l'ingresso ufficiale del Mercenario Chiacchierone e di Deadpool nella saga del Multiverso Marvel, ingresso confermato dal regista Shawn Levy che permeterrà a Wade Wilson di apparire in altri titoli dell'MCU.

Per adesso non è chiaro dove si inserirà nella timeline, anche se la scena dopo i titoli di coda di The Marvels suggerirebbe una possibile spiegazione di come le due storie si uniranno.