Daredevil: Rinascita, per Marvel era "troppo libera" rispetto alla continuity di Netflix

Brad Winderbaum, responsabile di Marvel TV, ha svelato la genesi complessa di Darevil: Rinascita spiegando che il concept originale del reboot non si atteneva alla continuity delle tre stagioni della serie Netflix. Di conseguenza i produttori, avendo compreso il valore della serie Netflix, hanno deciso di fare un passo indietro riallacciandosi al plot del precedente show.

"Quando il progetto di Born Again è stato concepito inizialmente, si prendeva troppe libertà con la continuity" ha spiegato Winderbaum al canale TikTok Mic Drop Moments. "Mi sono chiesto, 'Stiamo andando un po' troppo oltre? Ce la faremo?'. Ero un fan della serie originale, quindi ho sempre pensato, 'Beh, non voglio contraddire nulla'. Ma credo ci fosse un po' di esitazione nell'abbracciare tutta la continuity e i Defenders all'interno dell'universo."

Charlie Con e Margherita Levieva in Daredevil: Rinascita

Come Darevil ha recuperato la continuity Netflix di Daredevil

Dopo aver sviluppato una prima versione decisamente più libera e slegata dagli eventi narrati nelle tre stagioni di Daredevil, Brad Winderbaum ha deciso di fare un passo indietro di fronte alla distanza dall'originale.

"Quando è scoppiato lo sciopero degli sceneggiatori, abbiamo potuto esaminare il materiale. Ci siamo detti, 'Era semplice. Dobbiamo puntare tutto su questo', il che si è rivelato un'opportunità straordinaria per noi" ha aggiunto. "E poi, sapete, siamo riusciti a cambiare marcia e a sviluppare il resto della stagione. Ma avevamo già definito un look che, a mio parere, era piuttosto buono."

Una scena di Daredevil: Rinascita

Dopo la prima stesura di Daredevil: Rinascita sono circolate voci che parlavano di disastro creativo, spingendo il team creativo a correre ai ripari con una revisione completa, seguendo la lezione di Netflix e concentrandosi più sul personaggio di Daredevil. Ciononostante, i Marvel Studios si sono guardati bene dal basarsi esclusivamente sulla nostalgia per la serie Netflix, sviluppando una nuova estetica e nuovi modi per esplorare i temi che hanno reso grande l'originale.

"È diversa dalla serie originale" ha chiarito Winderbaum. "Non è come X-Men '97, dove ci siamo sforzati di imporre dei limiti per farlo sembrare un cartone animato del sabato mattina. Questa era una nuova era, con un nuovo look. Quindi è come avere due gusti diversi. Quello che mi piace di Daredevil: Rinascita è che enfatizza molto la dicotomia tra le due ere della serie, e questo diventa sempre più chiaro con il progredire della stagione. Perché una non può esistere senza l'altra. O meglio, Rinascita non può esistere senza l'originale. Quindi ora questo è chiaramente evidente, sia a livello estetico che emotivo, e spero che lo sia anche per il pubblico."