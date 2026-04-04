Daredevil: Rinascita 3, i Defenders di nuovo insieme nelle foto dal set!

I fan Marvel l'attendevano da tempo e ora le foto dal set della stagione 3 di Daredevil: Rinascita hanno finalmente confermato la reunion dei Defenders.

Gli scatti mostrano infatti il protagonista Charlie Cox insieme agli altri interpreti degli show targati Netflix.

Le anticipazioni dal set

Le immagini delle prossime puntate della serie Daredevil: Rinascita ritraggono così l'interprete di Matt Murdock accanto a Mike Colter, Finn Jones e Krysten Ritter, interpreti rispettivamente di Luke Cage, Danny Rand/Iron Fist, e Jessica Jones.

I quattro attori erano stati protagonisti delle serie targate Netflix prima di condividere il set in occasione della miniserie The Defenders, distribuita in streaming nel 2017.

Per ora, invece, non è stato ancora confermato il ritorno di Elodie Yung, Jessica Henwick e Simone Missick che avevano avuto il ruolo di Elektra, Colleen Wing e Misty Knight.

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Il ritorno dei personaggi Marvel

Nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita (di cui potete leggere la nostra recensione), per ora, non è stato svelato il motivo per cui i Defenders rientreranno in azione. Non resta quindi che attendere prima di scoprire in che modo la storia si evolverà per permettere il coinvolgimento dei personaggi.

Tra le presenze nel cast della terza stagione dello show prodotto per Disney+ ci saranno anche Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Arty Froushan, Royce Johnson, e Jack Mulhern.

Dopo aver distribuito due episodi contemporaneamente su Disney+, i Marvel Studios proseguiranno con la tradizionale programmazione di un episodio a settimana per il resto della stagione fino al finale del 5 maggio 2026. Il prossimo e quarto episodio di questa seconda stagione della serie con Charlie Cox verrà diffuso sulla piattaforma l'8 aprile.