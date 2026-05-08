Daredevil: Rinascita 3, svelati i piani della Marvel per il ritorno dei Defenders

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita ha visto il ritorno in scena della Jessica Jones di Krysten Ritter, così i fan hanno cominciato a pregustare una futura reunion dei Defenders per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe.

Attenzione, il seguente articolo contiene spoiler sul finale della seconda stagione dello show che anticipa gli eventi futuri dei personaggi.

The Defenders: una foto dei protagonisti

Perché la reunion dei Defenders è ora possibile

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con il ritorno a casa di Luke Cage, finalmente riunito con Jessica Jones. Tuttavia, alcune foto dal set della terza stagione avevano già svelato il debutto ufficiale di Mike Colter nell'MCU, dopo che era stato fotografato sul set insieme a Krysten Ritter e all'interprete di Iron Fist Finn Jones.

Con Matt Murdock dietro le sbarre, l'aspettativa è che il trio si riunisca per proteggere New York in assenza dell'Uomo senza Paura. Non è chiaro cosa possa essere abbastanza grave da giustificare il ritorno dei Defenders, ma sembra probabile che Daredevil alla fine si unisca ai suoi vecchi compagni. Matt dovrà trascorrere un po' di tempo dietro le sbarre prima che ciò accada, ovviamente, ma ora abbiamo è spuntato un nuovo aggiornamento sulla terza stagione.

The Defenders: una scena della prima stagione

I piani della Marvel per la terza stagione di Daredevil: Rinascita

Secondo la nota insider MyTimeToShine, la prima metà della terza stagione di Daredevil: Rinascita sarà essenzialmente una sorta di The Defenders 2, incentrata su Luke, Jessica e Danny mentre Matt è in carcere. Sembra inoltre che li vedremo da soli, il che suggerisce che avranno archi narrativi propri.

Con Wilson Fisk che non è più sindaco e la politica che probabilmente passerà in secondo piano, si apre così la strada a un'evoluzione della serie che permetterà ad altri personaggi di salire alla ribalta. In un'intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Dario Scardapane ha già accennato al ruolo dei Defenders nella terza stagione:

"L'introduzione dei personaggi street level nelle serie Netflix come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher: secondo me, è proprio verso quel mondo che ci stiamo dirigendo. È semplicemente il mio punto di vista creativo. Ora che abbiamo coinvolto un paio dei nostri, in un certo senso, sì, il mondo si sta decisamente espandendo".