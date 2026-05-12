Daredevil: Rinascita 3, il "nuovo look" di Matt Murdock svelato ufficialmente

I Marvel Studios hanno svelato una nuova immagine in anteprima che anticipa la nuova veste del personaggio, dopo gli eventi del finale della seconda stagione e in preparazione della prossima

Marvel Television ha diffuso in rete un nuovo poster della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, che è in realtà sia un'anticipazione della terza stagione sia un rimando all'indimenticabile finale della scorsa settimana.

Dopo aver rivelato la sua identità segreta in tribunale, Matt Murdock si trova ora dietro le sbarre a scontare la pena. I fan dei fumetti avranno già un'idea di come andranno le cose, ma ci aspettiamo comunque che la serie si discosti in una certa misura dai fumetti.

Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen

La "nuova veste" di Matt Murdock svelata

Anche se siamo certi che l'Uomo senza Paura indosserà il suo costume ad un certo punto della terza stagione, la maggior parte di quegli episodi sarà sicuramente dedicata al "look completamente nuovo" che potete vedere qui sotto: una divisa da detenuto.

Sebbene Disney e Marvel Television non abbiano ancora annunciato la data di uscita della terza stagione - né i piani per la quarta - gli Upfronts di questa settimana porteranno probabilmente qualche novità, dato che le presentazioni di Disney+ ci forniscono notizie sull'MCU ormai da diversi anni.

Daredevil: Rinascita 3, tornano i Defenders!

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con il ritorno a casa di Luke Cage, finalmente riunito con Jessica Jones. Tuttavia, alcune foto dal set della terza stagione avevano già svelato il debutto ufficiale di Mike Colter nell'MCU, dopo che era stato fotografato sul set insieme a Krysten Ritter e all'interprete di Iron Fist Finn Jones.

Con Matt Murdock dietro le sbarre, l'aspettativa è che il trio si riunisca per proteggere New York in assenza dell'Uomo senza Paura. Non è chiaro cosa possa essere abbastanza grave da giustificare il ritorno dei Defenders, ma sembra probabile che Daredevil alla fine si unisca ai suoi vecchi compagni. Matt dovrà trascorrere un po' di tempo dietro le sbarre prima che ciò accada, ovviamente, ma ora abbiamo è spuntato un nuovo aggiornamento sulla terza stagione.

The Defenders: una scena della prima stagione

I piani della Marvel per la terza stagione

Secondo la nota insider MyTimeToShine, la prima metà della terza stagione di Daredevil: Rinascita sarà essenzialmente una sorta di The Defenders 2, incentrata su Luke, Jessica e Danny mentre Matt è in carcere. Sembra inoltre che li vedremo da soli, il che suggerisce che avranno archi narrativi propri.

Con Wilson Fisk che non è più sindaco e la politica che probabilmente passerà in secondo piano, si apre così la strada a un'evoluzione della serie che permetterà ad altri personaggi di salire alla ribalta.