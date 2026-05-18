Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox svela la sua scena preferita che non vedremo mai

L'attore ha raccontato il suo stunt preferito della seconda stagione della serie Marvel, che purtroppo non è stato incluso nel montaggio finale e che quindi non vedremo mai

Nel corso di una recente intervista, a Charlie Cox è stato chiesto quale sia stata la sua scena preferita tra quelle più pericolose affrontate nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Durante una tavola rotonda al Motor City Comic Con, l'interprete di Matt Murdock ha rivelato alcune informazioni sorprendenti ma che potranno al tempo stesso deludere i fan. Una delle sue scene d'azione preferite della seconda stagione è stata purtroppo eliminata del tutto dal montaggio finale della serie.

Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen

Daredevil: Rinascita, cosa succede nella scena tagliata

Secondo Cox, la sequenza avrebbe dovuto originariamente drammatizzare il suo ritorno nei panni di Daredevil. Si svolgeva all'inizio della seconda stagione, quando gli spettatori vedono il suo costume nero per la prima volta. Tuttavia, nonostante settimane di pianificazione e prove, il montaggio finale dell'episodio non ha incluso la scena. Al suo posto, il pubblico vede il vigilante protagonista saltare da un ponte sulla nave, nota anche come Northern Star.

L'attore ha spiegato che la scena tagliata mostrava un primo piano di Daredevil in piedi in cima al ponte prima di lanciarsi sulla nave. Il momento doveva essere una reintroduzione visiva per Matt nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, offrendo agli spettatori uno sguardo più drammatico sul personaggio.

Charlie Cox e Deborah Ann Woll in Daredevil: Rinascita (s2)

Perché la scena è stata tagliata dal montaggio finale

Sebbene fosse una delle sue sequenze d'azione preferite, Cox ha ammesso che la scena è stata una delle cose più terrificanti che abbia mai fatto nella sua carriera. Per prepararsi, si è allenato e ha provato ripetutamente fino a quando non si è sentito abbastanza a suo agio da tentarla.

Sebbene il ponte stesso fosse stato ricreato all'interno di uno studio, lo collocava comunque a circa 7-9 metri dal suolo. Cox ha quindi spiegato perché la scena non è stata inclusa nella stagione: "Non raccontava la storia in modo abbastanza conciso, e non era proprio l'inizio migliore. Se vivessimo in un mondo in cui esistono i contenuti extra dei DVD, potreste vederlo, ma ormai non è più così. È stato molto divertente da realizzare, ma anche terrificante".

I piani della Marvel per la terza stagione

Secondo la nota insider MyTimeToShine, la prima metà della terza stagione di Daredevil: Rinascita sarà essenzialmente una sorta di The Defenders 2, incentrata su Luke, Jessica e Danny mentre Matt è in carcere. Sembra inoltre che li vedremo da soli, il che suggerisce che avranno archi narrativi propri.

Con Wilson Fisk che non è più sindaco e la politica che probabilmente passerà in secondo piano, si apre così la strada a un'evoluzione della serie che permetterà ad altri personaggi di salire alla ribalta.