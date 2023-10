Daredevil: Born Again, nuovi dettagli sul 'disastro creativo' dello show, cosa non funziona

Emergono i dettagli delle motivazioni che hanno spinto i Marvel Studios a stravolgere il team creativo di Daredevil: Born Again, ecco cosa non funziona nella serie reboot.

Daredevil: Born Again non arriverà su Disney+ tanto presto. La serie reboot in lavorazione è al centro di una tempesta creativa senza precedenti. Con una mossa a sorpresa i Marvel Studios hanno licenziato tutti gli autori e i registi dello show. Resta inalterato, per il momento, il piano di realizzare diciotto episodi, divisi in due stagioni, e le riprese erano quasi a metà quando è arrivato lo stop per via degli scioperi di Hollywood.

Le riprese effettuate finora non verranno gettate nel cestino, alcune scene rimarranno, ma per la maggior parte sembra che il piano sia ripartire da zero.

Cosa non va nel reboot di Daredevil?

Da quanto riportato da Hollywood Reporter, pare che nel progetto messo in discussione da Marvel Matt Murdock non avrebbe vestito i panni di Daredevil fino al quarto episodio. L'avvocato non vedente avrebbe, infatti, deciso di rinunciare a fare il vigilante dopo che il suo migliore amico, Foggy Nelson, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Chiaramente, l'idea era quella di dare a Elden Henson un ruolo cameo prima di passare a introdurre un nuovo cast di comprimari.

La reazione dei fan dopo la diffusione di queste anticipazioni non si fatta attendere ed è partito l'attacco a Marvel per aver scelto di uccidere il personaggio di Foggy. Per quanto riguarda la Karen Page di Deborah Ann Woll, non è chiaro se anche lei sia stata uccisa o semplicemente non sia stata menzionata nelle anticipazioni.

Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio rassicura i fan dopo lo stravolgimento creativo della serie

Come Marvel porrà rimedio?

Nonostante le polemiche sollevate dai fan su Twitter, il rumor che circola al momento riguardo lo stravolgimento creativo a cui verrà sottoposta Daredevil: Born Again è che "i primi due episodi del reboot resteranno inalterati come da progetto iniziale, aggiungendo però alcune scene per far indossare il costume a Matt prima del previsto. La morte di Foggy, il complotto secondario della polizia corrotta che abusa del logo del Punitore e il complotto del sindaco Fisk che governa New York, dovrebbero essere mantenuti."

A quanto pare, una resurrezione imminente di Foggy Nelson non è in programma, ma visto che è stato tutto rimesso in discussione, i fan possono continuare a sperare e protestare con Marvel. Chissà che i nuovi creativi non diano loro retta.