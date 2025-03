Daredevil: Rinascita, Charlie Cox anticipa su Jon Bernthal: "Le sue scene come Punisher sono epiche"

Non è un segreto che Jon Bernthal riprenderà il ruolo di Punisher in Daredevil: Rinascita e, parlando con GamesRadar+, l'interprete di Matt Murdock, Charlie Cox, ha svelato alcuni interessanti indizi su cosa aspettarsi dal team-up del personaggio con il protagonista.

"Ha un paio di scene davvero grandiosi, momenti potenzialmente iconici", ha detto. "Sono stati una gioia assoluta da girare! Sento che Jon e Charlie sono persone molto diverse, mentre Daredevil e Frank sono molto più simili tra loro. Quindi, è stato divertente giocare con questo".

"E spesso quando sono in una scena di Daredevil con Frank, lui mi avvicina a un Daredevil che mi spaventa e mi emoziona", ha continuato Cox. "E penso che sia scritto in questo modo anche nei fumetti".

Jon Bertnhal ha riscritto i suoi dialoghi in Daredevil: Rinascita

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

Non è chiaro se la comparsa di The Punisher abbia sempre fatto parte dei piani per la serie, anche se probabilmente il suo ruolo è stato ampliato durante la revisione creativa. In ogni caso, Bernthal, che tornerà a vestire i panni di Frank in una presentazione speciale dei Marvel Studios, è stata data molta libertà creativa con il personaggio.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

"Lui ci tiene davvero tanto, si immedesima molto, come se fosse davvero lui, quasi come un corpo dolorante", ha spiegato Cox. "Avevamo questa scena e lui mi ha chiamato la sera prima e mi ha detto: 'Alcune di queste battute non hanno senso per me, per il punto in cui mi trovo, ho bisogno di pasticciare un po' con queste. Ecco cosa dirò, voglio dire questo'".

"Ha cambiato alcune battute, aveva scritto una cosa tutta sua. Quindi, ho dovuto adattarmi e reimparare le mie, cosa che non ho avuto problemi a fare perché lui è brillante. Poi siamo arrivati sul set e lui non ha detto nulla di tutto ciò, ha solo inventato una serie di battute completamente nuove. E io ho pensato: 'Ok!'", ha aggiunto l'attore. Bernthal scriverà lo special Marvel su The Punisher in fase di sviluppo.