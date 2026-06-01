Un Posto al Sole, anticipazioni 2 giugno: Greta e Roberto ai ferri corti per Cristina, Alberto va da Anna

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Cristina
NOTIZIA di 01/06/2026

Su Rai Tre torna la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 2 giugno Alberto partirà per andare da Anna, ormai incapace di starle lontano e sempre più agitato. Senza sapere della storia del padre con la ragazzi di cui è innamorato, nel vederlo comportarsi in maniera tanto strana, Gianluca sarà molto preoccupato per l'avvocato Palladini.
Nel frattempo, continuano le tensioni in casa Ferri, a causa del trattamento che Greta riserva a Cristina.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Alberto 2
Alberto

Alberto confessa a Niko di voler ritrovare Anna andando al casale di sua madre, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza, una notizia che metterebbe a repentaglio il difficile rapporto che hanno da poco ricostruito.
Intanto la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più profonda alla vigilia della partenza per la Spagna. Silvia, infine, cercherà di fermare Michele prima che commetta un grave errore con Ferri.

Un Posto al Sole, anticipazioni 1° giugno: Alberto si confida con Niko, Silvia aiuta Michele con una decisione Un Posto al Sole, anticipazioni 1° giugno: Alberto si confida con Niko, Silvia aiuta Michele con una decisione

Anticipazioni 2 giugno: Greta e Roberto ai ferri corti per Cristina, Alberto va da Anna

Un Posto Al Sole Puntate
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Greta si dedica sempre di più a sua figlia e, pur di proteggerla, arriva a scontrarsi con Roberto, alimentando nuove tensioni anche con Marina. Intanto Cristina è concentrata sullo studio: la ragazza infatti, deve affrontare l'interrogazione che potrebbe salvarla dal rischio di perdere l'anno scolastico.
Nel frattempo Gianluca è sempre più in ansia per il padre: travolto dalla sua tormentata storia d'amore, Alberto appare infatti sempre più fuori controllo, fino a prendere una decisione impulsiva e fare quello che aveva confidato a Niko, cioè partire alla ricerca di Anna.
Intanto, dopo l'ennesima intrusione di Cotugno nella loro quotidianità, Mariella e Guido decidono di mettere fine una volta per tutte alla sua presenza ingombrante.