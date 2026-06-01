Un Posto al Sole, anticipazioni 2 giugno: Greta e Roberto ai ferri corti per Cristina, Alberto va da Anna

Su Rai Tre torna la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 2 giugno Alberto partirà per andare da Anna, ormai incapace di starle lontano e sempre più agitato. Senza sapere della storia del padre con la ragazzi di cui è innamorato, nel vederlo comportarsi in maniera tanto strana, Gianluca sarà molto preoccupato per l'avvocato Palladini.

Nel frattempo, continuano le tensioni in casa Ferri, a causa del trattamento che Greta riserva a Cristina.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto confessa a Niko di voler ritrovare Anna andando al casale di sua madre, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza, una notizia che metterebbe a repentaglio il difficile rapporto che hanno da poco ricostruito.

Intanto la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più profonda alla vigilia della partenza per la Spagna. Silvia, infine, cercherà di fermare Michele prima che commetta un grave errore con Ferri.

Anticipazioni 2 giugno: Greta e Roberto ai ferri corti per Cristina, Alberto va da Anna

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Greta si dedica sempre di più a sua figlia e, pur di proteggerla, arriva a scontrarsi con Roberto, alimentando nuove tensioni anche con Marina. Intanto Cristina è concentrata sullo studio: la ragazza infatti, deve affrontare l'interrogazione che potrebbe salvarla dal rischio di perdere l'anno scolastico.

Nel frattempo Gianluca è sempre più in ansia per il padre: travolto dalla sua tormentata storia d'amore, Alberto appare infatti sempre più fuori controllo, fino a prendere una decisione impulsiva e fare quello che aveva confidato a Niko, cioè partire alla ricerca di Anna.

Intanto, dopo l'ennesima intrusione di Cotugno nella loro quotidianità, Mariella e Guido decidono di mettere fine una volta per tutte alla sua presenza ingombrante.