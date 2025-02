Daredevil: Rinascita, in una nuova clip si mostra lo scontro con un vecchio nemico

Una nuova clip della serie Daredevil: Rinascita, in arrivo sugli schermi di Disney+ il 5 marzo con i primi due episodi.

Nel video si assiste a un duro scontro, che si svolge sulle scale di un edificio, tra il protagonista e un vecchio nemico, che sembra essere maggiormente in difficoltà.

Non proseguite con la lettura e la visione, ovviamente, se non volete spoiler !

La clip in anteprima

Nel video pubblicato da IGN si vede Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, affrontare Bullseye/Benjamin Poindexter, parte affidata a Wilson Bethel. I due continuano a combattere nonostante le ferite subite e l'azione si sposta poi sul tetto di un edificio.

Ecco la clip inedita tratta da Daredevil: Rinascita.

Cosa racconterà Daredevil: Rinascita

Nella serie Marvel prodotta per Disney+, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un'inevitabile rotta di collisione.

La serie è interpretata anche da Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.