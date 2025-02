The Punisher, svelati regista e sceneggiatore dello speciale Marvel: "Sarà scioccante"

Mentre aspettiamo di sapere in che modo la Marvel svilupperà il ritorno dei Defenders su Disney+, uno di questi personaggi farà ritorno in uno special tutto suo, come già riportato questa mattina: The Punisher.

Il Frank Castle interpretato da Jon Bernthal, tornerà ufficialmente dopo il suo ruolo in Daredevil: Rinascita. L'angelo della vendetta con la pistola, sarà anche protagonista di uno speciale Marvel tutto suo, sulla falsariga di Licantropus o Guardiani della Galassia: Holiday Special, come confermato in esclusiva da Entertainment Weekly.

Bernthal sta anche scrivendo la sceneggiatura insieme al regista Reinaldo Marcus Green, che dirigerà questo speciale standalone. I due avevano già collaborato in precedenza nella serie HBO We Own This City. "È una storia che ha un ritmo incalzante, ma ha anche tutto il pathos e l'emozione che si desiderano in una storia di Frank Castle", ha dichiarato a EW Brad Winderbaum, a capo di Marvel Television. "È davvero entusiasmante".

Il ritorno del Punisher in Daredevil: Rinascita

The Punisher: la prima foto di Jon Bernthal in costume

Winderbaum ha anche raccontato che l'idea per lo speciale su The Punisher è nata durante le riprese della prima stagione della nuova serie reboot, che debutterà con due episodi su Disney+ il prossimo 4 marzo. In quella serie, il Matt Murdock di Charlie Cox si reca da Frank "perché ha bisogno di qualcosa che non è disposto a fare", ha anticipato Winderbaum. "E Frank, che è come un toro in un negozio di porcellane, va dritto al cuore della questione".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

"Bernthal è uno dei migliori attori della sua generazione", ha continuato Winderbaum. "È incredibile quello che mette di suo in tutti i ruoli che interpreta, ma in particolare in Frank Castle. Ed è un grande scrittore. Conosce il personaggio dentro e fuori.... Inoltre, adoro Punisher, ma in particolare il Punisher di Jon. L'idea che sia nel MCU e che possa portare questo personaggio in un universo più ampio, soprattutto per quanto riguarda le storie street level, è un'opportunità enorme e, come fan, la cosa più bella di sempre".

Daredevil: Rinascita vedrà anche il ritorno di Vincent D'Onofrio nel ruolo del "Kingpin" della malavita Wilson Fisk, Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Elden Henson nel ruolo di Foggy Nelson, Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk e Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye - tutti veterani della serie originale Netflix Daredevil. The Punisher è stato anche il protagonista di un proprio spin-off su Netflix, andato in onda per due stagioni dal 2017 al 2019.