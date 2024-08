Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla delle revisione creativa e spera di fare squadra con Spider-Man

Per molto tempo non abbiamo previsto di vedere il Daredevil di Charlie Cox nel MCU. Poi, nel giro di 18 mesi, è apparso in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law, Echo e ha firmato per prestare la voce a Your Friendly Neighborhood Spider-Man e per recitare in Daredevil: Born Again.

Il futuro sembra luminoso per l'Uomo senza Paura e, oltre alla seconda stagione della sua serie revival, prevediamo di vedere il personaggio anche in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Parlando al FanExpo di Chicago questo fine settimana, Cox ha riflettuto sul suo debutto nel MCU al fianco del Peter Parker di Tom Holland in Spider-Man: No Way Home e ha condiviso le sue speranze di riunirsi con l'Uomo ragno in futuro.

Daredevil: Born Again, gli attori rivelano come il revival si collega al vecchio show di Netflix

Le parole di Charlie Cox

"Essere nel film di Spider-Man è stato un grande passo solo per il fatto che molte persone fanno riferimento a questo cinecomic quando le incontro. Credo che non si possa sottovalutare quanto sia importante quando questi personaggi abbiano una storia nei fumetti", ha spiegato l'attore. "Quando poi ci scontriamo sullo schermo, significa davvero molto per i fan, e lo capisco".

"Anch'io mi sento così adesso. L'idea di Matt Murdock e Peter Parker insieme è così iconica", ha continuato Cox. "Spero che in futuro potremo fare altre cose insieme, perché è davvero divertente. Questa è la cosa più importante: che si presentino queste opportunità".

Daredevil: Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie

In precedenza era stato riferito che Spider-Man 4 avrebbe visto il protagonista fare squadra con Daredevil per combattere Kingpin; tuttavia, sembra che i piani siano cambiati e che l'idea sia stata conservata per il MCU post-Secret Wars.

Durante il panel, Cox ha anche parlato della revisione creativa di Daredevil: Born Again. Gli sceneggiatori Chris Ord e Matt Corman sono stati licenziati dai Marvel Studios insieme ai registi della serie quando è stato deciso che lo show, nella sua forma precedente, non funzionava.

"È un discorso molto più complesso di quello che si possa pensare. Molto del materiale che abbiamo girato prima dello sciopero degli sceneggiatori era brillante e qualcosa è rimasta nello show e funziona molto bene. Solo che erano sorte delle complicazioni su alcune cose che avremmo dovuto fare e che abbiamo scoperto che non avrebbero funzionato poi così bene. Non è che non fosse del buon materiale, semplicemente potevamo fare meglio andando verso una direzione leggermente diversa".

Dario Scardapane (The Punisher) ha preso il posto di Ord e Corman, mentre i registi Justin Benson e Aaron Moorhead (Moon Knight, Loki) sono saliti a bordo per completare le riprese della serie.