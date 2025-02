The Punisher: in arrivo un nuovo speciale Marvel sul personaggio di Jon Bernthal

Dopo essere tornato nei panni di Frank Castle in Daredevil: Rinascita, su Disney+ dal 5 marzo, Jon Bernthal si prepara a essere il protagonista di un nuovo speciale Marvel in arrivo.

Finora i Marvel Studios hanno diffuso solo due speciali molto amati da pubblico e critica: Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special[/FILM] e Marvel Studios presenta: Licantropus E siccome non c'è due senza tre ecco che il terzo speciale sarebbe in arrivo. Svelato anche il focus della produzione, che si concentrerà su Frank Castle, alias The Punisher.

A lanciare la bomba alla premiere newyorkese di Daredevil: Rinascita sarebbe stato proprio il boss di Marvel Television Brad Winderbaum. Parlando con ComicBook.com del ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle nella nuova serie su Daredevil, Winderbaum si sarebbe lasciato sfuggire che "Jon sta lavorando con noi a uno speciale sul personaggio".

Al momento non sappiamo chi scriverà e dirigerà lo speciale, quando uscirà o di cosa parlerà. Probabile che condivida lo stesso rating R della serie con Charlie Cox che, come rivelano le prime reazioni della stampa a Daredevil: Rinascita, contiene un altissimo tasso di violenza.

Lo speciale su Punisher potrebbe, inoltre, fare da ponte per l'ingresso del personaggio in un altro film o serie televisiva Marvel, dato che Frank Castle ha un ruolo centrale nel mondo di Spider-Man, ad esempio, e c'è chi suggerisce una sua possibile apparizione in Spider-Man 4.

Jon Bernthal alle prese col suo alter ego dark

Per il momento la certezza è che pertire dal 5 marzo rivedremo The Punisher in Daredevil: Rinascita.

"Penso che ci sia una ragione per cui questo personaggio ha avuto una risonanza così profonda e forte come lui", ha detto in precedenza l'attore parlando del ritorno di Frank Castle. "Nei cuori e nelle menti dei fan dei fumetti, dei soccorritori, dei militati e in tutto il mondo. Penso che ci sia un po' di Frank Castle in ognuno di noi. Esiste dentro di me e mi sta a cuore questo personaggio. Ma so anche che è assolutamente essenziale che, se lo faremo, venga fatto nel modo giusto. Dobbiamo rispettare il materiale originale e la natura di Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene."