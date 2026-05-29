Daredevil: Rinascita 3, Luke Cage, Iron Fist e un'eroina del futuro nelle foto dal set

Con le riprese di Daredevil: Rinascita in corso per le strade di New York, continuano a trapelare nuove foto dal set che contengono anche qualche spoiler . Assente Charlie Cox, col suo Matt Murdock dietro le sbarre, a far discutere è l'apparizione di altri personaggio dell'MCU in azione sul set.

Le foto di Luke Cage, Iron Fist e di una misteriosa futura eroina: di chi si tratta?

Ad attirare l'attenzione dei fan sono le foto diffuse dall'account X Daredevil Shots che mostrano Luke Cage e Danny Rand, alias Iron Fist, a passeggio nel parco insieme a una bambina dai capelli ricci.

La piccola è Danielle Cage, figlia di Luke Cage e Jessica Jones che, nei fumetti diventerà una futura eroina: Captain America. Naturalmente prima di vedere una svolta simile nell'MCU, se mai i Marvel Studios decidessero di intraprendere quella direzione, dovremo attendere un bel po' di tempo.

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Mentre Luke Cage (Mike Colter) indossa una completo elegante, al suo fianco Danny Rand (Finn Jones) ha un look casual. Nel condividere le foto, molti fan si stanno chiedendo se lo rivedremo con indosso il costume del Defender Iron Fist, ma per adesso il suo futuro nel franchise non è ancora stato chiarito.

Cosa ci aspetta in Daredevil: Rinascita 3?

Abbiamo visto Luke Cage fare ritorno nell'MCU nel finale di Daredevil: Born Again 2, dove si è riunito a Jessica Jones (Krysten Ritter) dopo essere stato costretto a combattere all'estero. In precedenza, lo showrunner Dario Scardapane aveva anticipato l'importanza di quel momento. dichiarando a Comicbookmovie.com:

"C'è la storia che abbiamo elaborato nella stanza degli sceneggiatori su cosa Charles (Matthew Lillard) stesse facendo con persone come Luke e Bullseye (Wilson Bethel), e siamo riusciti a intrecciare quella storia alla reunion tra Danielle, Luke e Jessica. È una breve scena, ma contiene in nuce i dettagli per lo sviluppo le stagioni future."

Lo showrunner ha poi specificato che "Jessica, Luke e la figlia Danielle avranno un ruolo fondamentale nella terza stagione, senza dubbio".