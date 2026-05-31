Racconto di una notte in prima serata su Canale 5, anticipazioni 31 maggio: Canfeza sposa Mahir

Il matrimonio di Canfeza e Mahir scatena nuove tensioni: Kursat prepara la sua vendetta, Cabir perde il controllo e Mustafa rivela un segreto destinato a sconvolgere tutti.

Secondo appuntamento del giorno con Racconto di una notte, quello che va in onda stasera su Canale 5, con inizio nel solito orario imprecisato tra le 21:30 e le 22:00. Ricordiamo infatti che la dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, dallo scorso 18 maggio, tiene compagnia al pubblico dell'ammiraglia Mediaset anche nel daytime dal lunedì alla domenica.

Cosa è successo nell'episodio precedente

Come gli spettatori più fedeli hanno visto nella puntata in onda alle 14:20 in questa domenica 31 maggio, mentre fervono i preparativi per il fidanzamento di Mahir e Canfeza, Salih, Sare, Mavis, Ezra e Asaf si riuniscono per una giornata di shopping dedicata all'evento. Asaf, pur senza informare la sua famiglia, continua a sostenere Mahir nel suo desiderio di vivere liberamente la storia d'amore con Canfeza.

Nel frattempo, Rasit trova un modo per tormentare Kursat: gli lascia un telefono con cui seguire in diretta la cerimonia, costringendolo ad assistere da lontano a ciò che non può vivere in prima persona.

Parallelamente, Mustafa prosegue le ricerche di Sila, dovendo però fare i conti con i sospetti del padre, convinto che lui sia coinvolto nella fuga della ragazza. Quando Sila riesce finalmente a inviargli la posizione dell'accampamento in cui si trova insieme a Selim, Mustafa si precipita sul posto per riportarla a casa. Qui, però, riceve una rivelazione destinata a cambiare tutto: Kemal non è il padre del bambino che Sila aspetta. Secondo Selim, il vero padre sarebbe un insegnante di lingue conosciuto da Sila a Londra, già sposato e con un figlio. Una verità che manda Mustafa su tutte le furie.

Le anticipazioni della puntata serale del 31 maggio

Canfeza e Mahir coronano il loro amore sposandosi con il rito religioso, decisi a celebrare al più presto anche il matrimonio civile per rendere ufficiale la loro unione. A rovinare il clima di festa, però, è l'improvviso ritorno di Kursat che, dopo essere riuscito a fuggire dalla prigionia, si presenta alla villa degli Yilmaz proprio mentre assisteva alle nozze tramite una videochiamata organizzata da Rasit.

La sua comparsa provoca grande agitazione, soprattutto in Afet, che accusa un malore dopo aver scoperto che Mahir ha sposato Canfeza. Nel frattempo, Kursat e Gulizar si rendono conto di avere un obiettivo comune: impedire che il matrimonio venga formalizzato civilmente. Per questo l'uomo chiede alla donna di informarlo non appena scoprirà dove si trova Sila, con l'intenzione di riportare Canfeza da Selim e separarla definitivamente da Mahir.

Intanto emergono nuove tensioni attorno alla scomparsa di Sila. Cabir scopre infatti che Mustafa ha consegnato la ragazza a Selim e, accecato dalla rabbia, arriva persino a sparargli. Convinto di non avere più molto tempo davanti a sé, Mustafa rivela inoltre a Sevde che il bambino che Sila aspetta non è figlio di Kemal.

Parallelamente, Kursat tenta di stringere un accordo con Selim: in cambio del suo aiuto per recuperare alcuni documenti compromettenti in possesso di Rasit, promette di convincere Canfeza a tornare al suo fianco. Anche Cabir si reca da Selim per riavere la nipote, ma l'uomo resta irremovibile e ribadisce che libererà Sila soltanto quando potrà riabbracciare la propria fidanzata.

Mentre intrighi e vendette continuano a intrecciarsi, Mahir e Salih elaborano un piano contro Orhan e i preparativi per il matrimonio proseguono tra acquisti, regali e momenti di festa, ignari delle minacce che incombono sulla loro felicità.