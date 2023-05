Daredevil: Born Again, nuove foto dal set della serie Disney+ confermano il recast di un personaggio?

Delle nuove immagini provenienti dal set della serie Disney+ Daredevil: Born Again confermerebbero il recast di uno dei personaggi dello show.

Il set di Daredevil: Born Again continua a fornirci indiscrezioni e informazioni sullo show tramite foto e video e, nonostante lo sciopero degli sceneggiatori che sembra aver coinvolto anche la serie Marvel di Disney+, proprio da New York (dove stanno girando) ci arriverebbe la conferma di un recast.

Ci vorrà ancora del tempo prima che il Matt Murdock di Charlie Cox e gli altri protagonisti di Daredevil: Born Again possano tornare a intrattenerci sugli schermi in una serie tutta loro. Ma intanto, dal set dello show di Disney+ ci giungono sempre nuove indiscrezioni.

Daredevil: Born Again, un picchetto degli sceneggiatori in sciopero blocca le riprese della serie a New York

Questa volta, come segnala anche Comicbook, sono le foto dei fan con i membri del cast a venirci in aiuto.

In particolare, un fan avrebbe postato uno scatto assieme alla nuova interprete di Vanessa Fisk, Sandrine Holt.

Sebbene, ricorda sempre il sito, la conferma dai Marvel Studios non sia apparentemente mai arrivata, era da tempo che si parlava della presenza di Holt nella serie nei panni della moglie di Kingpin, e la precedente interprete di Vanessa Fisk aveva già comunicato il suo addio al ruolo.

Questo potrebbe non essere l'unico recast della serie Disney+ rispetto a qiuanto visto su Netflix, ma per scoprirlo dovremo comunque attendere.

Daredevil: Born Again arriverà prossimamente su Disney+.