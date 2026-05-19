Outlander da stasera per la prima volta in chiaro in Italia: la serie cult debutta su Cielo

Subito dopo il gran finale che ha chiuso 8 stagioni, Outlander riavvolge il nastro da stasera su Cielo e torna dove l'avventura nel tempo di Claire Randall era iniziata

Dopo il successo internazionale e otto stagioni che hanno accompagnato milioni di spettatori in tutto il mondo, Outlander arriva per la prima volta in chiaro in Italia. La serie tratta dai romanzi bestseller di Diana Gabaldon debutta da stasera su Cielo in prima serata.

Considerata ormai una serie di culto, Outlander mescola romance, avventura, dramma storico e fantasy in un racconto che attraversa epoche diverse e che, stagione dopo stagione, ha costruito una fanbase globale. Il debutto in chiaro arriva inoltre a pochi giorni dal gran finale di serie (andato in onda il 16 maggio su Sky) dopo 8 stagioni.

Di cosa parla Outlander

Outlander: Caitriona Balfe con Sam Heughan nel pilot della serie

Al centro della storia c'è Claire Randall, interpretata da Caitríona Balfe, un'infermiera militare inglese appena uscita dagli anni della Seconda guerra mondiale. Insieme al marito Frank Randall (Tobias Menzies) decide di trascorrere una seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi, nel tentativo di recuperare il tempo perduto durante il conflitto.

Durante il soggiorno a Inverness, la coppia entra in contatto con le tradizioni e il folklore della Scozia. Tutto cambia quando Claire visita Craigh Na Dun, un antico cerchio di pietre legato a misteriosi rituali celtici. Toccare una delle pietre trascina improvvisamente la donna indietro nel tempo, fino al 1743.

Catapultata nel pieno delle tensioni politiche delle Highlands del XVIII secolo, Claire si ritrova in un mondo sconosciuto e pericoloso, dove incontra Jamie Fraser, giovane guerriero scozzese interpretato da Sam Heughan. Tra i due nasce un rapporto destinato a cambiare completamente le loro vite.

Le anticipazioni dei primi due episodi in onda stasera

Outlander: Caitriona Balfe nel pilot

Nel primo episodio Claire e Frank Randall arrivano in Scozia per la loro seconda luna di miele dopo la guerra. Mentre Frank si dedica alle ricerche genealogiche della propria famiglia con l'aiuto del reverendo Wakefield, Claire si interessa alla flora locale e alle antiche tradizioni del posto.

Dopo aver assistito a una cerimonia celtica vicino al cerchio di pietre di Craigh Na Dun, la donna torna da sola sul luogo il giorno successivo per raccogliere dei fiori. È proprio in quel momento che il contatto con una delle pietre la trasporta improvvisamente nel Settecento.

Claire viene portata al castello di Colum MacKenzie, dove serpeggia immediatamente il sospetto che possa essere una spia. Qui conosce Geillis Duncan, donna esperta di erbe medicinali, e scopre che Jamie Fraser è ricercato per un omicidio che sostiene di non aver commesso.

Dougal MacKenzie continua a diffidare di lei e decide di controllarne ogni movimento, mentre Claire viene costretta a rimanere al castello come guaritrice fino a quando non riuscirà a dimostrare la propria innocenza.

Una delle serie più amate degli ultimi anni

Outlander: Caitriona Balfe con Tobiaz Menzies nel pilot della serie

Outlander è riuscita nel corso degli anni a distinguersi grazie alla combinazione tra ricostruzione storica, romanticismo e tensione narrativa. La serie affronta temi come il destino, l'identità, il conflitto e il legame tra passato e presente, mantenendo sempre al centro il rapporto tra Claire e Jamie.

Il debutto in chiaro su Cielo rappresenta quindi una nuova occasione per recuperare una delle produzioni televisive più popolari degli ultimi anni, proprio mentre la lunga avventura della serie si è appena conclusa dopo otto stagioni.

Outlander sarà trasmessa in chiaro su Cielo ogni martedì, a partire dalle 21:15, con un doppio episodio. La serie è sempre disponibile in streaming, ma solo per abbonati, su NOW e su Prime Video.