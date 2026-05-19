Demon Slayer: annunciato un nuovo capitolo animato speciale prima del secondo capitolo al cinema

La marcia trionfale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non si ferma, anche se i ritmi di produzione della trilogia cinematografica dell'Infinity Castle stanno mettendo a dura prova la pazienza degli appassionati. A quasi un anno dal debutto della prima pellicola nelle sale giapponesi, lo studio Ufotable ha annunciato un rilascio speciale per colmare il vuoto in attesa del secondo atto, sfruttando un formato decisamente inedito per la serie.

Il nodo dello streaming internazionale per il nuovo anime

Il franchise ha ufficializzato l'uscita in home video di "Demon Slayer Banquet - Hashira Training Arc", una produzione speciale nata dall'evento live tenutosi in Giappone all'inizio di questo mese. Non si tratta del classico montaggio di scene già viste, ma di una performance esclusiva in cui i doppiatori originali dell'anime hanno reinterpretato dal vivo i momenti chiave dell'arco dell'addestramento dei Pilastri, arricchita da letture sceniche e segmenti animati creati ad hoc per l'occasione.

Demon Slayer, una scena con Nezuko

L'evento speciale arriverà sugli scaffali giapponesi in formato Blu-ray e DVD il prossimo 27 maggio 2026. Al momento non è stata ancora pianificata una distribuzione internazionale per questo contenuto, ma la vera notizia che scalda il fandom globale riguarda il primo film della trilogia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito uscirà ufficialmente in home video in Giappone il 29 luglio 2026, dopo una permanenza record nei cinema nipponici durata ben nove mesi.

Storicamente, il lancio dell'edizione fisica in patria fa da apripista alla concessione dei diritti per le piattaforme occidentali: gli esperti del settore ipotizzano che la prima parte della saga finale possa sbarcare in streaming su Crunchyroll prima della fine dell'anno.

Quando esce Infinity Castle Part 2? Ufotable spegne le speranze per il 2026

Se i dettagli sulla distribuzione del primo film sono ormai certi, le notizie sul sequel diretto sono decisamente più fredde. Durante un evento aziendale tenutosi all'inizio dell'anno, Ufotable ha mostrato i piani di produzione per i mesi a venire, inserendo Infinity Castle Part 2 nella categoria dei "progetti futuri" slegati dal palinsesto del 2026.

Locandina di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito

La scelta dello studio di animazione è puramente strategica: il primo film ha macinato incassi per quasi un anno intero, dimostrando che il pubblico è disposto a sostenere una tenuta in sala lunghissima. Ufotable non ha alcuna fretta di accelerare i tempi tecnici della post-produzione, il che sposta la finestra di uscita più ottimistica per il secondo capitolo direttamente al 2027.

Un'attesa di due anni tra un film e l'altro rientra perfettamente negli standard qualitativi della serie (basti pensare ai tempi di gestione dell'epocale Mugen Train), ma conferma che la conclusione della saga di Tanjiro e Muzan sarà una maratona a tappe e non uno sprint. Nel frattempo, i fan dovranno accontentarsi dei banchetti speciali dei Pilastri.