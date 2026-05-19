Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 maggio: Rosa rischia la gamba

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 mercoledì 20 maggio con una puntata in cui i sentimenti lasciano spazio anche alla paura, quella vera, difficile da nascondere dietro un sorriso o un gesto di circostanza. Dopo il ritorno di Rosa, accolto con sollievo da chi le vuole bene, la serenità dura pochissimo: le condizioni della ragazza diventano più serie e il suo destino finisce nelle mani di Enrico, costretto a parlarle con una sincerità durissima.

Ma al grande magazzino non sarà l'unico fronte aperto. Cesare, sempre più schiacciato dalle conseguenze dei suoi debiti di gioco, si ritroverà davanti a una possibile contromossa, mentre Mirella continuerà a guardare Luigi con un misto di speranza e timore. Scopriamo di più con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Negli scorsi episodi de Il paradiso delle signore Mirella ha mostrato ancora tutte le sue esitazioni davanti al possibile riavvicinamento con Luigi. L'uomo dice di voler ricostruire un legame, ma lei non riesce a ignorare quel senso di allarme che la accompagna ogni volta che lui torna a farsi avanti. A raccogliere i suoi dubbi è Mimmo, sempre più presente e attento, pronto ad ascoltarla senza forzarla.

Sul fronte di Cesare, invece, la situazione si è rivelata più grave del previsto. Dietro la sua fragilità non c'è soltanto il peso dei soldi persi al gioco, ma anche il ricatto di Renato Mancino: se non salderà i debiti, dovrà rinunciare ad alcune proprietà. Una minaccia pesante, che lo spinge in un angolo e rende evidente quanto sia difficile per lui uscire da solo da questa trappola.

Al Paradiso, intanto, il ritorno di Rosa ha portato un momento di sollievo. Marcello, grato per l'intervento di Adelaide, si è presentato a Villa Guarnieri per ringraziarla personalmente. Un gesto che conferma quanto la contessa sia ancora una presenza decisiva quando sceglie di muoversi nell'ombra, ma con effetti molto concreti sulla vita degli altri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 20 maggio

Enrico

Le anticipazioni della puntata del 20 maggio portano subito al centro Rosa. La ragazza, dopo il ferimento, sembrava finalmente al sicuro, ma l'infezione alla gamba cambia tutto. Le sue condizioni peggiorano e Enrico si trova costretto a metterla davanti a una decisione dolorosa, quasi impossibile da accettare: per provare a salvare l'arto, Rosa dovrà affrontare una scelta drastica.

È un momento che promette di scuotere non solo lei, ma anche chi le sta accanto. Marcello, già molto provato dalla paura per la Camilli, rischia di ritrovarsi di nuovo in balia dell'ansia. Il suo coinvolgimento emotivo è ormai evidente e ogni peggioramento di Rosa diventa per lui una ferita personale.

Nel frattempo Irene e Johnny non vogliono lasciare Cesare nelle mani di Mancino. I due provano a convincerlo a tornare al tavolo con l'uomo che lo ricatta, ma non per cedere. L'obiettivo è smascherarlo. Si tratta però di una strategia rischiosa, perché Cesare dovrà reggere la pressione e non lasciarsi travolgere dalla paura.

Anche Mirella continuerà a vivere ore complicate. Luigi mantiene un atteggiamento ambiguo e questo alimenta i sospetti della donna, che non vuole cadere di nuovo in una dinamica capace di farla soffrire. Mimmo, dal canto suo, proverà a proteggerla e a capire che cosa Luigi stia davvero cercando.

A portare un po' di respiro in una puntata piena di tensione sarà il Giro d'Italia. La sua atmosfera entrerà al Paradiso come una parentesi di leggerezza, soprattutto tra le Veneri, regalando un momento più luminoso in mezzo a paure, ricatti e decisioni difficili.