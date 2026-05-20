Un Posto al Sole, anticipazioni 21 maggio: Alberto salva Anna, Rosa ritrova Pino

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 21 maggio vedremo il riavvicinamento tra Alberto e Anna che si concluderà con il salvataggio della ragazza. Nel frattempo Serena prende una decisione su Maurizio e Monica, mentre Rosa avrà un incontro con Pino che le riporterà alla mente la loro relazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto continua a pensare ad Anna e, nonostante i sensi di colpa verso Gianluca, decide di ricontattarla. Cristina, pur di conquistare la fiducia di Leo, è pronta a mettersi contro i genitori. Nel frattempo, Roberto Ferri spinge Saviani a creare un nuovo programma per Radio Golfo 99, senza sapere che il progetto è molto simile a quello già concordato da Marina e Mori per la radio concorrente.

Anticipazioni 21 maggio: Alberto salva Anna, Rosa ritrova Pino

Serena

Alberto ha ceduto alla tentazione e ha contattato Anna, per accorgersi così che la ragazza è in pericolo: l'avvocato Palladini corre a casa della ragazza per tentare di salvarla, trovandola e poi portandola in ospedale. C'è però un problema: naturalmente Alberto agisce senza indugiare, vista l'emergenza della situazione, tuttavia questo salvataggio rischia di svelare la loro relazione segreta.

Nel frattempo Manuela non riesce a spiegarsi perché il padre sia di nuovo sparito: Maurizio non si fa più sentire, e Serena, che si sente responsabile di questo allontanamento e sotto pressione nei confronti della sorella, decide di chiamare Monica e chiarire una volta per tutte la verità: Serena vuole chiedere alla madre cos'è davvero successo durante il suo rapporto passato con Maurizio e perché è finita.

Veniamo infine a Rosa: la Picariello rivede Pino, e i due ex sembrano per un momento ritrovare l'antica complicità. Che ci sia un ritorno di fiamma all'orizzonte?