Un Posto al Sole, anticipazioni 21 maggio: Alberto salva Anna, Rosa ritrova Pino

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Niko e Manuela
NOTIZIA di 20/05/2026

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 21 maggio vedremo il riavvicinamento tra Alberto e Anna che si concluderà con il salvataggio della ragazza. Nel frattempo Serena prende una decisione su Maurizio e Monica, mentre Rosa avrà un incontro con Pino che le riporterà alla mente la loro relazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Alberto
Alberto

Alberto continua a pensare ad Anna e, nonostante i sensi di colpa verso Gianluca, decide di ricontattarla. Cristina, pur di conquistare la fiducia di Leo, è pronta a mettersi contro i genitori. Nel frattempo, Roberto Ferri spinge Saviani a creare un nuovo programma per Radio Golfo 99, senza sapere che il progetto è molto simile a quello già concordato da Marina e Mori per la radio concorrente.

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Anticipazioni 21 maggio: Alberto salva Anna, Rosa ritrova Pino

Miriam Candurro Serena
Serena

Alberto ha ceduto alla tentazione e ha contattato Anna, per accorgersi così che la ragazza è in pericolo: l'avvocato Palladini corre a casa della ragazza per tentare di salvarla, trovandola e poi portandola in ospedale. C'è però un problema: naturalmente Alberto agisce senza indugiare, vista l'emergenza della situazione, tuttavia questo salvataggio rischia di svelare la loro relazione segreta.
Nel frattempo Manuela non riesce a spiegarsi perché il padre sia di nuovo sparito: Maurizio non si fa più sentire, e Serena, che si sente responsabile di questo allontanamento e sotto pressione nei confronti della sorella, decide di chiamare Monica e chiarire una volta per tutte la verità: Serena vuole chiedere alla madre cos'è davvero successo durante il suo rapporto passato con Maurizio e perché è finita.
Veniamo infine a Rosa: la Picariello rivede Pino, e i due ex sembrano per un momento ritrovare l'antica complicità. Che ci sia un ritorno di fiamma all'orizzonte?