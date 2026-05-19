Outlander 8: quale è il significato della scena dopo i titoli di coda?

Dopo aver rivelato cosa accade alla coppia di innamorati formata da Jamie e Claire, l'ottava e ultima stagione di Outlander ci ha riservato qualche altra sorpresa nella curiosa scena dopo i titoli di coda che rappresenta la chiosa dello show.

La scena post-credits, andata in onda in Italia su Sky Serie, e in streaming su NOW, sabato 16 maggio, ha lasciato i fan a bocca aperta per via del contenuto sorprendente e di non semplice decifrazione. Molti fan sono rimasti incuriositi dal vero significato del curioso cameo al centro della scena. Proviamo a dare una spiegazione.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sul finale di Outlander non proseguite nella lettura di questa news

Caitriona Balfe e Sam Heughan nell'ottava stagione di Outlander

Cosa mostra la scena dopo i titoli di coda

Per non farsi mancare niente, la scena dopo i titoli di coda è ambientata nel presente e mostra l'autrice della saga di Outlander Diana Gabaldon a un firmacopie, lasciando spazio all'interpretazione del pubblico.

La scena, diretta da Caitriona Balfe, è ambientata nei primi anni '90 e mostra un gruppo di fan iintenti a fare la fila in una libreria dove una nuova autrice, Diana Gabaldon, sta firmando copie del suo romanzo d'esordio, Outlander. La Gabaldon, autrice dei libri da cui è tratta la serie, ha pubblicato la prima edizione nel giugno del 1991.

Mentre la telecamera effettua una panoramica, scopriamo che trai i fan si nascondono lo showrunner Matthew B. Roberts, la produttrice esecutiva Maril Davis e la sceneggiatrice e produttrice esecutiva Toni Graphia. Oltre a loro, tutte le comparse presenti in scena - i fan in fila e quelli nella libreria - sono membri della troupe. Vediamo in azione John Casey (oggetti di scena), Suzanne Smith (casting), Carly Parris (acquirente di produzione), Davie Stewart (autista di Sam), Luke Coulter (operatore di ripresa), Catrina Luna (contabile edile), Chris Cameron (location) e Carol Ann Crawford (coach di dizione).

C'è un altro easter egg per gli spettatori più attenti. Tutti i libri presenti sugli scaffali della libreria, e nelle mani dei personaggi che appaiono sullo schermo, hanno titoli scritti dai membri della troupe in base alla loro specializzazione nella serie.

La scena si conclude con un'altra strizzatina d'occhio ai fan: la supervisore di sceneggiatura Margaret Graham chiede a Diana cos'è quel diario di pelle che ha accanto a lei sul tavolo degli autografi. Lo stesso diario era già apparso nel penultimo episodio, quando Claire stava scrivendo la sua storia.

"Solo una fonte d'ispirazione", risponde Diana Gabaldon.

Outlander: il diario di pelle di Claire nella scena post-credits

Quale è il significato della scena dopo i titoli di coda

Diana Gabaldon definisce il diario di Claire una "fonte di ispirazione", lasciando intendere che Claire sia una persona reale sulla cui vita la scrittrice ha basato il suo romanzo. Anche Jamie e i viaggi nel tempo sono reali? Difficile crederlo, ma che la scena post-credits abbia un significato preciso o meno, rappresenta un omaggio all'autrice che ha creato i personaggi al centro del popolare universo televisivo.

Outlander: Caitriona Balfe nel pilot della serie

Ma c'è di più. Come scrive Swoon.com, "dubitiamo fortemente che Claire abbia avuto il tempo di scrivere la sua storia completa con Jamie prima che si svolgesse la battaglia di Kings Mountain, quindi forse questa è un'ulteriore conferma che la loro storia d'amore proseguirà dopo quel lampo di ritorno alla vita. Come sanno i fan, l'ottava stagione della serie copre fino al nono e ultimo romanzo di Outlander pubblicato da Diana Gabaldon, Quando accadrà dillo alle api (2022)".

Come sappiamo è in preparazione un decimo libro, A Blessing for a Warrior Going Out, che non ha ancora una data di uscita ufficiale. Possibile che quel diario contenga il resto della storia di Jamie e Claire e che l scena post-credits anticipi un possibile ritorno dei personaggi tanto amati? Difficile dirlo, per adesso, ma a corroborare l'ipotesi, nei titoli di coda, era presente anche una calorosa dedica ai fan che recita:

"Grazie ai nostri fan. Il vostro incrollabile supporto ha reso possibile questo viaggio. Slainte Mhath."