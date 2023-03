Daredevil: Born Again, l'interprete di Vanessa Fisk rompe il silenzio sul recasting

Daredevil: Born Again riporterà in scena diversi volti noti della serie Netflix, su tutti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Ma non tutti torneranno: i Marvel Studios stanno effettuando dei recasting per altri personaggi. Tra questi vi è Vanessa Fisk, moglie di Wilson Fisk alias Kingpin, che sarà interpretata da Sandrine Holt e non più da Ayelet Zurer.

L'attrice, che ne aveva vestito i panni nella serie Daredevil uscita su Netflix, ha finalmente rotto il silenzio sul recasting condividendo un articolo di ScreenRant che elogiava la sua performance, accompagnato da un semplice messaggio: "Mi rattrista non farne parte, ma rimarrò sempre la più grande fan di Vincent D'Onofrio".

Al momento sono stati svelati i piani per una sola stagione composta da 18 episodi, ma Vincent D'Onofrio sembrerebbe aver confermato una seconda stagione. "E quando arriveremo alla seconda stagione... non posso dire molto, ma nella prima ci saranno importanti eventi che poi proseguiranno. I fan avranno davvero quello che desiderano" ha dichiarato l'attore ai microfoni di NewsWeek.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sulla serie Disney+: "Non penso che la mia interpretazione cambierà"

Daredevil: Born Again vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, segnando il suo debutto ufficiale all'interno dell'MCU.

Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5 dell'MCU e approderà su Disney+ nel 2024.