Daredevil: Born Again, un picchetto degli sceneggiatori in sciopero blocca le riprese della serie a New York

Un picchetto degli sceneggiatori della WGA Est in sciopero ha bloccato le riprese della serie Marvel Dareveil: Born Again, in lavorazione a New York, costringendo i produttori a mettere la lavorazione in pausa almeno fino alla fine della settimana. Al momento non è chiaro quando le riprese riprenderanno.

I membri della WGA hanno iniziato a scioperare lunedì fuori da Silvercup East, dove si sta girando il reboot di Daredevil. A causa di un picchetto all'alba, i membri del Teamster Local 817 e IATSE Locals 829 e 52 si sono rifiutati di superare il blocco e le riprese sono saltate.

La produzione sarebbe dovuta riprendere il giorno successivo, ma i manifestanti sono tornati a bloccare l'ingresso. Martedì, WGA East ha dichiarato la vittoria scrivendo su Twitter: "Daredevil a Brooklyn (completamente chiuso)".

Ieri, la "Squadra di Risposta Rapida" dell'unità, come il leader della WGA Warren Leight ha definito scherzosamente il loro gruppo di picchetti, ha interrotto ancora una volta le riprese di Daredevil e anche di Billions. Nessuno sceneggiatore iscritto al sindacato si è presentato su quei set, ha aggiunto Leight tramite Twitter.

Daredevil: Born Again, le nuove foto dal set mostrano un collegamento chiave con la serie Netflix

Facciamo il punto sulle riprese di Daredevil: Born Again

Le riprese di Daredevil: Born Again, in lavorazione a New York e dintorni, sono in corso da due mesi per realizzare una nuova stagione di 18 episodi per Disney+.

Scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, che non possono essere sul set a causa dello sciopero, la serie è nuovamente incentrata sul Daredevil di Charlie Cox, alias Matt Murdock, avvocato di giorno e vigilante di notte. Vincent D'Onofrio riprende il ruolo del boss della mafia Wilson Fisk, alias Kingpin. Nel cast della serie anche Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan, Nikki M. James e Jon Bernthal, che torna nel ruolo di Punisher.