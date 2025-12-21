Jump Festa 2026: le più grandi novità anime svelate all'evento di Shueisha

Ogni dicembre, il Jump Festa di Shueisha è l'appuntamento fisso per appassionati di anime e manga: tra anteprime, rivelazioni e trailer inediti, l'evento annuale ha presentato numerosi aggiornamenti che faranno parlare di sé nel 2026.

Al Jump Festa 2026, Shueisha ha svelato decine di aggiornamenti su anime attesissimi: da My Hero Academia a Jujutsu Kaisen, passando per Kaiju No. 8 e STEEL BALL RUN. Trailer, date, spin-off e novità, sguardi esclusivi su stagioni future e nuovi progetti ispirati a saghe amatissime. Il 2026 si profila come un anno imperdibile.

Gli annunci di Jump Festa 2026

Il Jump Festa 2026 non si limita a celebrare il presente, ma costruisce con decisione il futuro dell'animazione giapponese. Tra trailer, date ufficiali e nuove direzioni narrative, l'evento Shueisha si conferma una piattaforma industriale oltre che culturale, capace di orientare gusti, aspettative e strategie globali.

My Hero Academia: l'episodio speciale

Tra gli annunci più rilevanti spicca My Hero Academia, che nel 2026 celebra dieci anni di adattamento animato scegliendo una strada meno scontata per il proprio epilogo.

My Hero Academia, una scena

Oltre alla conferma del vero finale della serie, è stato presentato uno special episode intitolato More, adattamento diretto del capitolo 431 del manga, pensato come espansione narrativa e non come semplice appendice.

L'uscita, fissata per il 2 maggio 2026 su Crunchyroll, suggerisce la volontà di accompagnare il pubblico verso una chiusura più meditata, concentrata sull'eredità emotiva e tematica dei personaggi piuttosto che sull'azione pura. Una scelta che riflette la maturazione del franchise e del suo pubblico.

Jujutsu Kaisen rilancia con la stagione 3

Jujutsu Kaisen si conferma uno dei pilastri della line-up Jump, presentando il trailer della stagione 3, dedicata all'arco successivo a Shibuya.

Le immagini mostrano un cambio di tono netto, più cupo e frammentato, coerente con l'evoluzione del manga. Parallelamente, il creatore Gege Akutami ha svelato un primo visual del sequel ambientato dopo un significativo salto in avanti nel tempo, con un Yuji Itadori visibilmente trasformato.

L'operazione è duplice: da un lato consolidare il successo dell'anime principale, dall'altro preparare il pubblico a un futuro narrativo che non si limita alla serialità tradizionale, ma lavora sull'idea di continuità tematica e trauma irrisolto.

Kaiju No.8: verso l'arco finale

Con Kaiju No.8, Shueisha ha confermato che l'anime tornerà per adattare l'arco conclusivo della storia. Una decisione che rassicura i fan sulla volontà di portare a termine l'adattamento senza tagli o soluzioni affrettate.

Kaiju no.8: una scena

A sorprendere, però, è l'annuncio di uno special anime short intitolato Narumi's Weekday, focalizzato sulla quotidianità del personaggio di Gen Narumi. Un contenuto apparentemente minore, ma significativo nel bilanciamento tra epicità e umorismo, elemento chiave del successo della serie.

Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run ha una data

Uno dei momenti più attesi del Jump Festa 2026 è stato l'annuncio ufficiale dell'adattamento anime di Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run.

Netflix distribuirà la serie a partire dal 19 marzo 2026, inaugurandola con un episodio speciale di 47 minuti.

Ambientato in una corsa transcontinentale negli Stati Uniti di fine Ottocento, Steel Ball Run è considerato uno dei capitoli più complessi e apprezzati dell'opera di Hirohiko Araki. Il trailer conferma un'attenzione particolare alla resa visiva e alla dinamicità delle Stand Battle, segnando un passaggio cruciale per la saga anche sul piano produttivo.

Sakamoto Days: il teaser della stagione 2

La conferma della seconda stagione di Sakamoto Days arriva accompagnata da un teaser visivo che insiste sul contrasto tra violenza stilizzata e quotidianità domestica.

La serie, una delle più fresche del catalogo Jump, continua a costruire la propria identità su un equilibrio raro tra comicità e azione coreografata.

La nuova stagione promette di ampliare il mondo narrativo senza tradire la leggerezza che ne ha decretato il successo iniziale, confermandosi come uno dei titoli più trasversali del panorama recente.

Gintama torna al cinema

Anche Gintamatrova spazio al Jump Festa 2026 con il film Yoshiwara in Flames. Il primo trailer presentato durante l'evento restituisce l'anima contraddittoria della serie: dramma storico e parodia sfrenata convivono ancora una volta senza soluzione di continuità.

La scelta dei SUPER BEAVER per la sigla rafforza il legame con il pubblico giapponese contemporaneo, dimostrando come Gintama continui a essere un laboratorio di linguaggi più che un semplice revival nostalgico.

Remake, reboot e nuove promesse

Tra gli annunci meno rumorosi ma strategicamente rilevanti figurano il ritorno di World Trigger con una nuova produzione affidata a Toei Animation e la conferma di progetti come Kindergarten Wars e The Prince of Tennis II: U-17 World Cup - Final Member Selection Match. Titoli che testimoniano l'intenzione di Shueisha di lavorare su più livelli, alternando grandi franchise a scommesse mirate, mantenendo viva la diversità dell'offerta Jump.

Inoltre, Mission: Yozakura Family ha finalmente mostrato il suo primo trailer, confermando la sua messa in onda prevista aprile 2026, mentre Demon Slayer ha anticipato un season trailer con estratti dell'opening e dettagli sui prossimi episodi.