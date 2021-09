Cuckoo: John Malkovich, Gemma Chan e Sofia Boutella nel cast dell'horror

Ricco cast per l'horror targato NEON Cuckoo che vede l'arrivo di John Malkovich, Gemma Chan, Hunter Schafer e Sofia Boutella. Il film, scritto e diretto da Tilman Singer, dovrebbe entrare in lavorazione ad aprile 2022.

Venezia 2019: uno scatto di John Malkovich al photocal di The New Pope

La trama di Cuckoo, al momento, è rigorosamente top secret, come anticipa Deadline. Cuckoo sarà la seconda regia di Tilman Singer dopo l'horror soprannaturale Luz, che ha debuttato nel 2018 al Festival di Berlino e ha conquistato un premio speciale della giuria per il miglior horror al Fantastic Fest oltre al premio per il miglior film al Milano Film Festival. Singer riunirà il team di Luz per la sua opera seconda coinvolgendo il direttore della fotografia Paul Faltz, il compositore Simon Waskow e lo scenografo Dario Mendez Acosta.

Cuckoo vede nel cast anche Jan Bluthardt, Zita Hanrot e Proschat Madani.

Eternals: Kit Harington e Gemma Chan nelle foto dal set

Prossimamente vedremo John Malkovich nella commedia di Charlie Day El Tonto, con Kate Beckinsale e Jason Sudeikis, e in Empress of Serenity a fianco di Bill Hader e Issa Rae.

Gemma Chan sarà una dei protagonisti dell'atteso Eternals, nuovo cinecomic Marvel in uscita la cinema il 3 Novembre 2021, e in Don't Worry, Darling, nuova regia di Olivia Wilde con Florence Pugh, Chris Pine ed Harry Styles.

Quanto a Sofia Boutella, la vedremo in Settlers, opera d'esordio di Wyatt Rockefeller, e nello scatenato action di Sion Sono Prisoners of the Ghostland, a fianco di Nicolas Cage.