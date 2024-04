Cuckoo: Hunter Schafer braccata da un mostro sulle Alpi tedesche nel trailer dell'horror

La star di Euphoria Hunter Schafer alle prese con un horror soprannaturale. Come mostra il trailer di Cuckoo, terrore e parossismo dominano nella pellicola scritta e diretta da Tilman Singer.

Euphoria: Hunter Schafer protagonista di una scena della serie

Cuckoo è incentrato sulla diciassettenne Gretchen (Hunter Schafer) costretta a lasciare la sua casa americana per vivere con suo padre (Márton Csókás), in una località nelle Alpi tedesche con la sua nuova moglie (Jessica Henwick) e famiglia. Eppure sono il capo di suo padre, il signor Konig (Dan Stevens), e la sua ossessione per la sorellastra muta di Gretchen, Alma (Mila Lieu), a sbloccare una presenza sinistra nel resort. Gretchen viene perseguitata da strani rumori e visioni sanguinose finché non scopre un segreto scioccante che riguarda anche la sua stessa famiglia. Nel cast dell'horror anche Jan Bluthardt e Greta Fernandez.

Hunter Schafer ha rifiutato "tonnellate di ruoli trans" dopo il successo ottenuto con Euphoria

Girato in 35 mm, Cuckoo è stato presentato in prima mondiale alla Berlinale 2024 e successivamente all'SXSW Film & TV Festival. Il film Neon è prodotto da Markus Halberschmidt, Josh Rosenbaum, Maria Tsigka, Ken Kao, Thor Bradwell e Ben Rimmer.

Prossimamente potremo apprezzare Hunter Schafer nel nuovo film di Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, che con tutta probabilità verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes, e in Mother Mary, dove affiancherà Anne Hathaway, Michaela Coel, Kaia Gerber e Jessica Brown-Findlay. Schafer ha anticipato a IndieWire che il pubblico sarà "sbalordito" da Mother Mary, che segue una pop star (Hathaway) che ha una relazione romantica contorta con una stilista (Coel).