Hammamet, chi è l'amante di Bettino Craxi interpretata da Claudia Gerini nel film di Gianni Amelio

Arrivato nelle sale nel 2020, Hammamet è il film che racconta gli ultimi anni di Bettino Craxi (con il volto di Pierfrancesco Favino). Nel racconto, diretto da Gianni Amelio, non solo la vita politica ma anche gli amori dell'ex Presidente del consiglio. C'è un personaggio in particolare che si connette alla sua vita privatissima: è l'amante, interpretata da Claudia Gerini.

Hammamet, viaggio nella vita di Bettino Craxi

La biografia del politico afferma che nella sua vita ha avuto due grandi amori. Bettino Craxi è stato sposato per 41 anni, esattamente dal 1959 fino al 2000, con Anna Maria Moncini dalla quale ha avuto i figli Stefania e Bobo. Entrambi molto legati, nonostante diverse divergenze, la moglie dopo la morte del marito non è più tornata in Italia restando ad Hammamet.

Gianni Amelio su Hammamet: "La storia dell'autodistruzione di un ego smisurato"

Craxi però è anche noto per aver intrattenuto tante relazioni extraconiugali, alcune di queste poi diventate ufficiali. Come quella nata nel 1980 con l'attrice Ania Pieroni, durata fino al 1991.

Negli ultimi anni, invece, l'ex segretario del Partito Socialista italiano (di cui ricorrono in questi giorni i 25 anni dalla morte), è stato legato a Patrizia Caselli, conduttrice televisiva. "Per amore di Bettino ho lasciato la tv e sono andata a vivere ad Hammamet", ha confessato in un'intervista all'Ansa. "Ci siamo amati perdutamente, avevamo una capanna sulla spiaggia di Saloom dove arrostivamo cotolette e passavamo ore a baciarci con la scorta che restava distante a mezzo chilometro".

Hammamet: l'ultima amante di Bettino Craxi su Pierfrancesco Favino e il film: "Non ce l'ho fatta"

Nel corso del tempo si dice che anche Moana Pozzi avrebbe avuto una storia con Craxi. L'icona sexy degli anni '80 e '90 ne ha parlato in "La filosofia di Moana", la sua biografia pubblicata nel 1991. Una notizia che da sempre ha popolato le cronache rosa ma mai del tutto confermata.

Una vita amorosa così densa che, nel film di Amelio, è condensata nella figura indicata proprio come "l'amante", interpretata da Claudia Gerini. Personaggio di finzione, l'amante è in realtà ispirata certamente alle figure di Ania Pieroni e Patrizia Caselli, i due amori più famosi di Bettino Craxi fuori dal matrimonio.