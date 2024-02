Hunter Schafer apprezza il titolo di 'Scream Queen': 'Amo i film horror e urlare è davvero divertente'

La star di Euphoria, Hunter Schafer, ha dominato la scena alla conferenza stampa del Festival del Cinema di Berlino di venerdì per la sua interpretazione nel film horror Cuckoo di Tilman Singer. Schafer interpreta una ragazza di nome Gretchen, che si reca in una località turistica delle Alpi Bavaresi con il padre e la matrigna. Lì scopre alcuni eventi molto sinistri, forse soprannaturali, che potrebbero essere collegati alla sua stessa famiglia.

Il film ha già suscitando grande interesse tra gli appassionati del genere e dell'horror. Acclamata come una nuova "Scream Queen" da uno dei giornalisti presenti alla conferenza stampa, Schafer ha apprezzato l'appellativo, specificando però che non si concentrerà solo sugli horror.

"Una scream queen è per definizione una persona che fa molti film horror, giusto? Non c'è un ritmo o un programma preciso in quello che sto facendo, sto solo seguendo l'onda, ma adoro i film horror e le urla sono davvero divertenti e in Cuckoo ne abbiamo fatte molte", ha commentato l'attrice.

Cuckoo

Cuckoo è stato il primo lungometraggio firmato da Schafer dopo aver girato due stagioni di Euphoria. "Stavo guardando le sceneggiature da un paio d'anni e non avevo trovato nulla, poi è arrivata quella di Tilman e poi ho visto Luz. Se qualcuno non ha ancora visto Luz vada a vederlo, è fantastico", ha detto l'attrice, riferendosi al debutto di Singer nel 2018 nell'horror soprannaturale in lingua tedesca.

Cuckoo, che è una produzione tedesco-statunitense tra la società Fiction Park di Dusseldorf e la Waypoint Entertainment di New York con il sostegno di Neon, è stato girato in Germania. Cuckoo arriverà nelle sale il 3 maggio.

Recentemente Hunter Schafer ha recitato in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e sarà protagonista dell'horror psicologico Palette.