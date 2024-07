Cuckoo: Hunter Schafer alle prese con inquietanti eventi nel nuovo trailer del film horror

Il 9 agosto arriverà nelle sale americane il thriller horror Cuckoo, con star Hunter Schafer e Dan Stevens e il nuovo trailer regala nuove anticipazioni.

Nel video si anticipa infatti quello che accade quando una ragazza americana si ritrova alle prese con un 'incidente' ed eventi inquietanti e potenzialmente mortali.

Cosa racconterà Cuckoo

Al centro della trama c'è la teenager Gretchen che lascia la sua casa negli Stati Uniti per vivere con il padre, che si è da poco trasferito in un resort nelle alpi tedesche insieme alla sua nuova famiglia. Nella loro nuova casa vengono accolti da Mr. König, il capo del padre, che si interessa in modo inspiegabile ad Alma, la sorellastra muta della ragazza.

Qualcosa non sembra normale in questo tranquillo paradiso per persone in vacanza e Gretchen viene tormentata da strani rumori e visioni fino a quando scopre uno sconvolgente segreto legato alla sua famiglia.

Gli interpreti del film

Nel cast di Cuckoo, scritto e diretto da Tilman Singer, ci sono Hunter Schafer (Euphoria), Dan Stevens (The Guest), Jessica Henwick (Glass Onion), Martin Csokas (The Equalizer), Mila Lieu (Dodger), Greta Fernandez (Elisa & Marcela), e Astrid Berges-Frisbey (I Origins).

Nel team della produzione ci sono Tom Quinn di Neon, Jeff Deutchman, Emily Thomas, e Ryan Friscia. Il gruppo di produttori è completato da Markus Halberschmidt, Josh Rosenbaum, Maria Tsigka, Ken Kao, Thor Bradwell, e Ben Rimmer.

Neon ha già proposto negli ultimi mesi due horror molto apprezzati dal pubblico: Immaculate con star Sydney Sweeney e Longlegs con protagonista Nicolas Cage.

Schafer, nei prossimi mesi, sarà impegnata sul set della nuova serie Blade Runner 2099 nel ruolo di Cora, una giovane donna che ha vissuto tutta la sua vita in fuga adottando sempre nuove identità. Per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen (Michelle Yeoh), una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita.