Creed II: Sylvester Stallone alla premiere con la moglie e l'ex Brigitte Nielsen (FOTO)

La premiere di Creed II, che si è tenuta ieri a New York City, è stata animata da una riunione di famiglia. Il divo Sylvester Stallone si è presentato all'evento a braccetto della moglie Jennifer Flavin e della figlia Sistine. Ma alla premiere ha fatto la sua comparsa anche Brigitte Nielsen, ex moglie di Stallone nonché moglie cinematografica di Ivan Drago che ha un ruolo nel film. La Nielsen all'età di 55 anni è in forma smagliante dopo aver avuto un figlio dal quinto marito.

Creed II, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorale la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV.

Oltre a Jordan e Sylvester Stallone, nel cast troviamo Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby, Florian "Big Nasty" Munteanu, Andre Ward, e Phylicia Rashad.

La vita è diventata una questione di equilibrio per Adonis Creed. Tra gli obblighi personali e gli allenamenti in vista del suo prossimo incontro, il giovane deve affrontare la sfida della sua vita. Trovandosi di fronte a un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia rende ancora più intensa l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è accanto a lui in ogni momento e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno quello che hanno ereditato dal passato, metteranno in dubbio quello per cui vale la pena lottare e scopriranno che nulla è più importante della famiglia.

L'uscita di Creed II nelle sale italiane è prevista per il 24 gennaio.

