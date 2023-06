Creed - 3 Film Collection in 4K UHD, la recensione: al centro del ring tra sangue e sudore

Ritorna il personaggio di Adonis Creed e per questo terzo capitolo del celebre franchise, il protagonista Michael B. Jordan fa il debutto alla regia. In Creed III, Adonis è costretto a tornare sul ring per sfidare un amico di infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), che vuole dimostrare di meritare il ring dopo tanti anni in carcere. In realtà, alla fine, quella fra i due sarà una vera e propria resa dei conti.

Creed III: Michael B. Jordan, Tessa Thompson in una scena

Per l'arrivo di Creed III in homevideo Warner Bros. Home Entertainment ha fatto le cose in grande. Non ci sono solamente le varie edizioni per il singolo film, ma per i fan dell'amatissima saga c'è anche uno special boxset Creed - 3 Film Collection, disponibile in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD e contenente i tre capitoli del franchise con Michael B. Jordan, ovvero Creed - Nato per combattere, Creed II e Creed III. Grazie a Warner, abbiamo potuto analizzare proprio il boxset più prestigioso, quello a sei dischi con i tre film in 4K UHD e in blu-ray.

Creed III: il video 4K e il dettaglio della sofferenza sul ring

Naturalmente partiamo da Creed III, la vera novità in homevideo, che come i suoi predecessori non ha un look estetico che esalta al massimo la visione 4K. Ci sono tante scene scure in interni, o esterni notturni che hanno un aspetto soft, con un nero piuttosto forte che non lascia molto spazio ai dettagli delle ombre e rende il quadro un po' piatto. Inoltre le dominanti cromatiche sono piuttosto sobrie, e vanno dal blu al verdastro, passando per tonalità ambrate, che non sembrano affatto naturali. Ebbene bisogna riconoscere che il trasferimento in 4K, grazie anche all'apporto di HDR10+ e Dolby Vision. riproduce nel miglior modo possibile il film, con un dettaglio in genere molto elevato, profondità di campo e croma fedele alla fotografia.

Creed III: Michael B. Jordan in un'immagine

Naturalmente a colpire maggiormente sono le scene ad alta luminosità, dove oltre a un quadro maggiormente incisivo, c'è anche una brillantezza del croma più accentuata con colori più vividi, soprattutto su costumi, insegne al neon ed elementi più esuberanti. Il maggior impatto visivo è inevitabilmente quello degli incontri di pugilato, soprattutto quello della sfida finale: è incredibile il dettaglio degli schizzi di sudore, sangue e saliva che escono dai protagonisti, sembra di essere veramente al centro del ring, a due passi da quei volti sofferti e quei corpi lucidi, con la pelle dei guantoni di box che sembra davvero iperlucente. Un dettaglio della sofferenza che in queste scene fa davvero la differenza. Il video del blu-ray è di alta qualità per il formato, ma soffre in maniera ancora più accentuata le difficoltà del girato, con un quadro più piatto e meno fluido, soprattutto nelle sequenze più ostiche.

Creed III: la bella sorpresa dell'audio italiano in Dolby Atmos

Creed III: Jonathan Majors durante una scena

Sul fronte audio troviamo una bella sorpresa sul disco 4K di Creed III, ovvero la presenza di una traccia italiana Dolby Atmos, proprio come avviene per l'originale. Anche nella nostra lingua dunque possiamo apprezzare un sound design davvero eccezionale, che ovviamente regala il suo meglio durante gli incontri di boxe. L'asse posteriore è utilizzato senza risparmio con effetti anche suggestivi, la spazialità nei momenti più spettacolari è notevole ma ad avere il maggior impatto sono ovviamente i colpi sferrati durante i match, che coinvolono in maniera pesante anche i bassi.

Creed III: Michael B. Jordan in una foto

Ogni pugno è una vera botta allo stomaco, i contatti fisici dei pugili sono potenti e feroci e proiettano lo spettatore al centro del ring, mentre tutto attorno emerge chiaro e potente il ruggito della folla tra applausi, urla e fischi. Al di fuori del ring, la resa audio si concentra su dialoghi cristallini e dal buon timbro, su una colonna sonora sempre avvolgente e dall'elevata dinamica, e un'ottima cura per gli effetti ambientali. Anche la verticalità è sfruttata quando la scena lo richiede, per una maggior immersione nella vicenda.

Gli extra di Creed III: 25 minuti di contributi

Creed III: Michael B. Jordan e Tessa Thompson in un'immagine

Solo discreti invece i contenuti speciali, visto che troviamo circa 25 minuti di extra, tutti presenti sul disco blu-ray. Si comincia con Michael B. Jordan: In the Ring/Behind the Camera (10'), dedicato al lavoro del regista dentro e fuori dal set e a come cerca di convivere con il fatto di essere anche il protagonista del film. Nella featurette parlano di lui anche i produttori Ryan Coogler e Irwin Winkler, l'attrice Tessa Thompson, il co-sceneggiatore Kevin Coogler. Si prosegue con There's No Enemy Like the Past: Donnie and Dame (9' e mezzo) con focus sui personaggi principali e sul doppio ruolo del film, ovvero sequel ma anche storia delle origini. A chiudere tre scene eliminate per un totale di 4 minuti e mezzo.

Creed e Creed II: dal video 4K un salto di qualità

Creed - Sylvester Stallone e Michael B. Jordan nel film

E veniamo altri due film, Creed - Nato per combattere e Creed II, già usciti a suo tempo ma riproposti sia in 4K che in blu-ray in questo boxset. I video 4K dei primi due film più o meno rispecchiano quello di Creed III, anche se non arrivano allo stesso livello. Creed comunque presenta un buon salto di qualità rispetto al già valido blu-ray, con un dettaglio molto buono su tutti gli elementi del piano, qualche difficoltà nelle scene più scure a livello di profondità, ma anche un miglior contrasto e colori più brillanti rispetto all'HD. Il video 4K di Creed II riesce a segnare un maggior divario rispetto al blu-ray, sia a livello di dettaglio che nell'intensità cromatica. Davvero ottime tutte le scene più luminose e anche gli spettacolari e movimentati incontri sul ring, mentre persiste una certa piattezza del quadro nelle scene più scure.

Creed e Creed II: l'audio inglese è su un altro pianeta

Creed II: Michael B. Jordan, John Martineau in una scena

Sul fronte audio, sia per Creed che per Creed II riguardo la traccia italiana bisogna accontentarsi di un Dolby Digital 5.1 (al contrario del Dolby Atmos presente in Creed III), sicuramente buono e coinvolgente nei momenti più forti sul piano sonoro, ma decisamente con una marcia in meno rispetto al DTS HD 7.1 inglese del primo film, e soprattutto rispetto al Dolby Atmos inglese del secondo capitolo. In ogni caso la direzionalità è sempre precisa, l'apporto dei rear massiccio soprattutto con i rumori della folla durante gli incontri, ma è ovvio che in certe sequenze l'impatto delle tracce inglesi è ben diverso, soprattutto negli allenamenti, durante i match e nella resa della colonna sonora, con una maggior dinamica e un utilizzo più incisivo dei bassi.

Michael B. Jordan con Stallone in Creed

Creed e Creed II: extra tra dietro le quinte e scene eliminate

Creed - Nato per combattere: Michael B. Jordan sul ring in una scena del film

Anche per i primi due capitoli del franchise, gli extra sono presenti sul disco blu-ray. Per Creed - Nato per combattere troviamo innanzitutto Know the Past, Own the Future (15') con varie interviste ai protagonisti e un focus sulla transizione dalla storia di Rocky a quella di Adonis Creed. A seguire Becoming Adonis (6') sull'allenamento di un anno necessario per trasformare Jordan in un pugile, e infine undici scene eliminate per un totale di circa 20 minuti.

Creed II: Tessa Thompson e Michael B. Jordan in una scena

In Creed II troviamo subito quattro scene eliminate ed estese per un totale di 10 minuti. Si prosegue con Fathers and Sons (7'), con cast e troupe che discutono del tema padre-figlio che attraversa il film e anche l'intero franchise, e poi Casting Viktor Drago (6') incentrato sul personaggio di Florian Munteanu, dal casting al provino con Sylvester Stallone e all'addestramento per il film. Si prosegue con The Woman of Creed II (6'), con Phylicia Rashad e Tessa Thompson che parlano dei loro personaggi e dell'importante ruolo delle mogli e delle madri dei pugili nella vita reale. In chiusura Rocky's Legacy (15'), una panoramica dei film di Rocky e Creed con filmati, storie di produzione e commenti sull'eredità e l'impatto dei film nel loro insieme.