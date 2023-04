Rocky: Dolph Lundgren svela i dettagli per un eventuale spinoff su Drago

Dolph Lundgren ha stuzzicato i fan sulla trama di un potenziale spinoff di Rocky incentrato su Viktor Drago, figlio dell'iconico pugile Ivan Drago, apparso per la prima volta in Creed II.

A luglio dello scorso anno si era diffusa la notizia di uno spinoff incentrato su Viktor Drago, pugile russo interpretato in Creed II da Florian Munteanu. Dolph Lundgren, interprete dell'iconico Ivan Drago, aveva inizialmente reagito in maniera molto critica all'annuncio, scagliandosi sui social contro la produzione, salvo poi ritirare il tutto. Da quel momento non si hanno avuto più aggiornamenti, ma di recente è stato proprio Dolph a svelare nuovi dettagli.

Lo status dello spinoff su Drago

"Posso dire che MGM ha un progetto in cantiere. C'era un copione che non era piaciuto a nessuno e adesso, per quello che so, stanno cercando un nuovo scrittore e riprendere in mano il tutto. L'idea partiva da Creed II che si apriva in Ucraina. Adesso la situazione è più interessante rispetto al 2018. C'era quest'idea di esplorare il passato di Ivan e suo figlio a Kyiv, in Ucraina, e di come avessero deciso di trasferirsi in America. Una storia di immigrazione mescolata a quella di un combattente" ha dichiarato Dolph Lundgren ai microfoni di ScreenRant. "Pensavo fosse una grande idea, ma devi trovare la giusta persona per scrivere la storia ed è quello che stanno facendo adesso".

Creed III, la recensione: i tormenti di Michael B. Jordan in un film ad alta intensità

In lavorazione un Creed-Verse?

Dato l'enorme successo al box-office di Creed III appare molto probabile che MGM voglia continuare a sfruttare il franchise, aprendosi anche al piccolo schermo. Si vocifera infatti della realizzazione di un vero e proprio Creed-Verse, suepervisionato proprio da Michael B. Jordan, interprete di Adonis Creed.

In una recente intervista l'attore e regista aveva così commentato questa possibilità: "Costruire l'universo di Creed è qualcosa che mi entusiasma realmente".