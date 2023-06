Coup de Chance: trailer e la data d'uscita del 50esimo film di Woody Allen

Metropolitan Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Coup de Chance, il 50esimo film scritto e diretto da Woody Allen, che torna alla regia a tre anni da Rifkin's Festival.

Descritto come un thriller romantico contemporaneo, a giudicare dalle prime immagini il regista sembra tornato ai toni di Match Point, anche se l'ironia è qui maggiormente marcata rispetto al film del 2005. La pellicola è stata girata in Francia interamente in lingua francese.

"Coup de Chance è una storia legata a romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in tutta la città e un po' in campagna, si sviluppa attorno a una storia d'amore tra due giovani che sono vecchi amici, e sfocia nell'infedeltà coniugale e infine nel crimine. È interpretato da attori e attrici francesi molto dotati, è tutto in lingua francese e sembra molto bello nel modo in cui lo ha fotografato Vittorio Storaro, il grande direttore della fotografia. Il resto lo lascerò a sorpresa", ha dichiarato Woody Allen sul film.

Prodotto da Letty Aronson per Gravier Productions, nel cast di Coupe de Chance troviamo Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Bárbara Goenaga, Grégory Gadebois, Anne Loiret, Sara Martins, Guillaume de Tonquédec e Arnaud Viard.

Per il film, Woody Allen si avvale nuovamente della fotografia di Vittorio Storaro. I due sono alla quinta collaborazione consecutiva dopo Café Society, La ruota delle meraviglie, Un giorno di pioggia a New York e Rifkin's Festival.

L'uscita nelle sale francesi è fissata per il 27 settembre 2023.