Clayface, James Gunn consiglia 12 film horror da vedere prima del nuovo film DCU

Il nuovo DC Universe si prepara a mostrare il suo lato più disturbante. Con Clayface, in arrivo nelle sale il 23 ottobre 2026, James Gunn e Peter Safran puntano su una storia che si allontana dai toni più luminosi di Superman e Supergirl per addentrarsi nell'orrore della trasformazione fisica. Per accompagnare i fan verso il film, Gunn ha suggerito dodici titoli da recuperare, tra classici del genere e opere che hanno contribuito a definire il body horror cinematografico.

I classici di David Cronenberg nella lista di James Gunn

L'occasione è arrivata su Threads, dove un utente ha chiesto al co-CEO dei DC Studios se La cosa di John Carpenter e La mosca di David Cronenberg fossero visioni adatte per prepararsi a Clayface. Gunn ha risposto con un entusiasta "Yessss!", aggiungendo una selezione di pellicole che ha definito particolarmente vicine al suo cuore. Una lista utile per avvicinarsi all'atmosfera del film, ma anche per organizzare una maratona horror in vista di Halloween.

Non sorprende che tra i consigli compaiano diversi lavori di David Cronenberg, uno dei registi che più hanno esplorato le possibilità inquietanti della carne e delle sue mutazioni. Oltre a La mosca, il cineasta canadese firma Il demone sotto la pelle (Shivers) e Brood - La covata malefica, due opere che affrontano il corpo come territorio di contagio, deformazione e paura. C'è spazio anche per Videodrome, film del 1983 che intreccia tecnologia, percezione e trasformazioni fisiche in un incubo sempre più difficile da distinguere dalla realtà.

Tra i titoli indicati da Gunn figura inoltre Terrore dallo spazio profondo (Invasion of the Body Snatchers), diretto da Philip Kaufman nel 1978. Il film racconta una progressiva invasione aliena attraverso organismi capaci di sostituire gli esseri umani, trasformando la paranoia in una minaccia concreta.

La selezione attraversa epoche e sensibilità differenti. Gunn include Cronos, esordio cinematografico di Guillermo del Toro, in cui un misterioso dispositivo promette una forma di immortalità al prezzo di una trasformazione mostruosa. A completare il gruppo ci sono Blob - Il fluido che uccide, nella versione diretta da Chuck Russell, e Stati di allucinazione (Altered States), film di Ken Russell che porta la sperimentazione sulla coscienza e sul corpo verso esiti estremi.

Non mancano le derive più grottesche del genere. Basket Case di Frank Henenlotter e Re-Animator di Stuart Gordon mescolano orrore, mutazioni e umorismo nero, dimostrando quanto il body horror possa oscillare tra repulsione e assurdo. La lista si chiude con Slither, horror del 2006 diretto dallo stesso Gunn, che combina creature parassite, contaminazione e trasformazioni corporee con il gusto per l'eccesso che caratterizza il suo cinema.

Clayface sarà il primo horror vietato ai minori del DCU

Diretto da James Watkins, Clayface racconterà la caduta di Matt Hagen, un attore emergente di Gotham City la cui vita viene sconvolta dall'aggressione di un boss criminale. Rimasto orribilmente sfigurato, Hagen si ritrova coinvolto in una trasformazione che lo conduce verso l'identità del celebre antagonista di Batman.

Locandina di Clayface

La sceneggiatura è firmata da Hossein Amini e Mike Flanagan, mentre Gunn produce il film insieme a Peter Safran e Matt Reeves. Nel cast, Tom Rhys Harries interpreta Matt Hagen/Clayface, affiancato da Naomi Ackie nel ruolo della dottoressa Caitlyn Corr, Max Minghella in quello di John Borrelli, Ruby Sear nei panni di Theresa e Sonita Henry in quelli di Clara Finch.

L'uscita nelle sale è fissata per il 23 ottobre 2026. Il film rappresenta una svolta per il DCU, che dopo le avventure supereroistiche di Superman e Supergirl si prepara a esplorare una dimensione più cupa, in cui l'orrore nasce direttamente dalla perdita del controllo sul proprio corpo.