A poche settimane dal debutto nelle sale, il prossimo crossover del MCU continua a riservare sorprese, riportando in auge una delle teorie più intriganti sul casting del film. Il nuovo teaser di Avengers: Doomsday ha messo di nuovo sotto i riflettori Cillian Murphy, indicato da alcuni spettatori come il possibile volto nascosto dietro la maschera di Doctor Doom.

E Robert Downey Jr., annunciato ufficialmente per il ruolo nel 2024? La sua presenza non è in discussione, ma secondo un'ipotesi che sta circolando online potrebbe esserci molto altro da scoprire.

Avengers: Doomsday, gli occhi di Doctor Doom fanno discutere i fan

Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom

"Gli occhi, caro mio, non mentono mai" diceva il Tony Montana di Al Pacino in Scarface. Ed è proprio su quelli che si sono concentrati i fan di Avengers: Doomsday dopo l'uscita dell'ultimo teaser del film. Occhi che sembrano essere molto simili a quelli di un certo attore britannico.

Tutto nasce da una breve sequenza che vede protagonisti Magneto, interpretato da Ian McKellen, e Doctor Doom. Il mutante cerca di sfruttare i propri poteri per strappare la maschera al nemico, senza però riuscire a completare l'impresa. Per un istante, il volto del villain diventa parzialmente visibile.

Tanto è bastato perché gli spettatori iniziassero a esaminare la scena fotogramma per fotogramma, alla ricerca di qualche indizio. A catturare l'attenzione sono soprattutto gli occhi del personaggio, come dicevamo, che per alcuni utenti ricorderebbero sorprendentemente quelli di Cillian Murphy.

Su X, un confronto fotografico pubblicato dall'utente @viztur ha raccolto oltre 15mila like in meno di 24 ore. A incuriosire non sarebbe soltanto il colore degli occhi, ma anche la conformazione della zona circostante.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Naturalmente, una somiglianza fisica non costituisce una prova. Il film potrebbe semplicemente sfruttare le inquadrature ravvicinate per mantenere alta la curiosità intorno a un personaggio fondamentale per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Cillian Murphy potrebbe interpretare Doctor Doom al posto di Robert Downey Jr.?

Cillian Murphy in Oppenheimer

Il nome della star di Oppenheimer circolava tra i possibili interpreti di Victor von Doom già prima che Marvel Studios annunciasse il ritorno di Downey Jr. al Comic-Con di San Diego del 2024.

I due attori, peraltro, condividono un precedente: hanno lavorato entrambi nel film di Christopher Nolan e conquistato un Oscar per le rispettive interpretazioni.

Murphy conosce anche piuttosto bene il mondo dei cinecomic, avendo interpretato Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, nella trilogia de Il cavaliere oscuro firmata dallo stesso Nolan.

A complicare le ipotesi dei fan ci pensa però Kevin Feige, che ha chiarito come Robert Downey Jr. interpreterà Victor von Doom e non una variante di Tony Stark.

Questo non impedisce però agli appassionati di immaginare possibili colpi di scena legati al Multiverso, compresa l'eventualità che il personaggio possa assumere aspetti differenti. Al momento, comunque, non esiste alcuna conferma di un coinvolgimento di Murphy.

Avengers: Secret Wars potrebbe nascondere la risposta?

Una parte della teoria trova terreno fertile nei fumetti Marvel, dove Doctor Doom ha dimostrato di poter modificare persino le leggi della realtà.

Nella saga Secret Wars del 2015, firmata da Jonathan Hickman ed Esad Ribić, Victor acquisisce poteri straordinari e diventa una figura praticamente onnipotente, capace di plasmare un nuovo mondo.

Anche nella versione del 1984 il villain ottiene capacità sufficienti a intervenire sul proprio aspetto fisico, arrivando a guarire il volto sfigurato.

Il collegamento con il cinema è particolarmente interessante perché Feige ha recentemente invitato il pubblico a cercare proprio nei fumetti gli indizi per comprendere gli sviluppi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

C'è poi un altro elemento da considerare: Marvel ha già dimostrato di saper depistare gli spettatori attraverso i materiali promozionali. È successo, per esempio, con Spider-Man: No Way Home, quando alcuni personaggi furono rimossi digitalmente dai trailer per evitare anticipazioni indesiderate. Chissà che non abbia, allora, un nuovo asso nella manica.