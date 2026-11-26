Il sequel di Superman si mostra in una nuova illustrazione realizzata per la CCXP 2026. E per l'Uomo d'Acciaio si prepara uno scontro molto impegnativo.

A Metropolis sta per scoppiare una bella rissa, e quando a darsele di santa ragione sono Superman e Lex Luthor, c'è da aspettarsi parecchi danni. Man of Tomorrow, il nuovo film di James Gunn dedicato all'Uomo d'Acciaio, torna a far parlare di sé grazie a un'illustrazione che mette i due storici rivali uno contro l'altro.

Un piccolo assaggio di quello che potrebbe attenderci al cinema nel 2027, proprio mentre il futuro dei DC Studios attraversa una fase di grandi cambiamenti.

Man of Tomorrow, Superman e Lex Luthor si scontrano nel cuore di Metropolis

A firmare la nuova immagine promozionale è George Quadros, fumettista brasiliano che ha realizzato il poster, con i colori di Cleber Santos, in occasione della CCXP 2026, la convention dedicata alla cultura pop in programma a San Paolo dal 3 al 6 dicembre.

L'artista ha condiviso il lavoro su Instagram, regalando ai fan una scena che sembra uscita direttamente dalle pagine di un fumetto DC. Superman si lancia contro Lex Luthor, pronto a mettere alla prova la sua nuova armatura tecnologica. Sullo sfondo si riconoscono le strade di Metropolis e l'inconfondibile edificio del Daily Planet, mentre i due avversari sono nel pieno di uno scontro che promette scintille.

L'immagine, naturalmente, non conferma che assisteremo alla stessa sequenza nel film, ma permette di immaginare come potrebbe essere un combattimento tra i personaggi interpretati da David Corenswet e Nicholas Hoult.

L'armatura di Lex Luthor, con i suoi colori verde e viola, era già stata protagonista di alcune illustrazioni diffuse per annunciare il sequel, tra cui quelle firmate da Jim Lee, Jorge Jiménez e Mitch Gerads. Questa volta, però, il miliardario sembra finalmente pronto a utilizzarla contro il suo nemico preferito.

Il nuovo poster anticipa l'arrivo del trailer?

David Corenset in un'immagine di Superman

La pubblicazione dell'illustrazione arriva in un momento particolarmente interessante per il DC Universe. Con Man of Tomorrow atteso nelle sale il 9 luglio 2027, i tempi sembrano maturi per l'avvio della campagna promozionale, e la CCXP potrebbe offrire l'occasione giusta per mostrare le prime immagini ufficiali.

La convention brasiliana ha già ospitato negli anni importanti presentazioni hollywoodiane, diventando un appuntamento da tenere d'occhio per gli appassionati di cinecomic. Che James Gunn abbia intenzione di approfittarne per svelare un primo teaser?

Per il momento non ci sono annunci ufficiali. Il poster, però, dimostra che l'attenzione intorno al film continua a crescere, anche perché il rapporto tra Superman e Lex Luthor promette di essere uno degli elementi centrali della storia.

I due personaggi dovranno infatti fare i conti con una minaccia più grande di loro, tanto da rendere necessaria una difficile collaborazione. E conoscendo Lex Luthor, fidarsi delle sue intenzioni potrebbe rivelarsi un'impresa persino per l'Uomo d'Acciaio.

James Gunn lascia la guida dei DC Studios: cosa cambia per Man of Tomorrow?

Nicholas Hoult è Lex Luthor in Man of Tomorrow

A rendere ancora più delicata l'attesa del film è la recente rivoluzione ai vertici dei DC Studios. James Gunn e Peter Safran lasceranno i loro incarichi dirigenziali, mentre dal 1° dicembre la guida della società passerà a Jeremy Latcham, produttore con una lunga esperienza nell'universo Marvel.

La notizia ha ovviamente alimentato dubbi sui progetti futuri del franchise, comprese le possibili modifiche ai piani narrativi sviluppati negli ultimi anni.

Gunn, tuttavia, ha smentito le indiscrezioni su presunti interventi imposti alla lavorazione di Man of Tomorrow. Il regista continuerà a occuparsi del sequel, attualmente in post-produzione, mentre Safran resterà coinvolto come produttore.

Il nuovo poster arriva quindi in un momento in cui i fan cercano soprattutto rassicurazioni. Il prossimo appuntamento da segnare sul calendario è la CCXP di dicembre: sarà finalmente l'occasione per vedere David Corenswet e Nicholas Hoult di nuovo in azione?