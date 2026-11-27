Un nuovo report di The Hollywood Reporter riaccende le ipotesi sul ritorno di Wade Wilson dopo Avengers: Doomsday e Secret Wars: l'attore sarebbe coinvolto in un altro progetto dedicato al Mercenario Chiacchierone, ma non necessariamente in un quarto film da protagonista.

Il futuro di Deadpool nell'universo cinematografico Marvel potrebbe riservare una sorpresa. Dopo il successo al botteghino di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sembra destinato a tornare nei panni del personaggio, ma questo non significa automaticamente che sia in preparazione un quarto capitolo della sua saga da solista.

Ryan Reynolds sta già scrivendo un nuovo film di Deadpool

A suggerire la prosecuzione del rapporto tra l'attore e il Mercenario Chiacchierone è un nuovo profilo pubblicato da The Hollywood Reporter, nel quale si legge che Reynolds avrebbe "un altro film di Deadpool in arrivo" dopo il risultato commerciale del blockbuster del 2024.

Ryan Reynolds come Deadpool

La formulazione ha immediatamente alimentato le aspettative dei fan, che hanno interpretato il riferimento come una conferma di Deadpool 4. La questione, però, è più articolata: gli indizi disponibili puntano verso un progetto corale, nel quale Wade Wilson potrebbe ritagliarsi uno spazio importante senza essere necessariamente il protagonista assoluto.

Le dichiarazioni precedenti dell'attore aiutano a ricostruire il quadro. Interpellato sul futuro del personaggio, Kevin Feige aveva confermato che Marvel Studios e Ryan Reynolds stavano già discutendo delle prossime mosse. "Ci sono state assolutamente delle discussioni. Siamo in contatto spesso con Ryan. Quindi la risposta è sì", aveva spiegato il presidente dello studio.

Anche Reynolds aveva anticipato di essere al lavoro su una nuova idea, precisando però che non si sarebbe trattato di un film interamente dedicato a Deadpool. "Sto scrivendo qualcosa in questo momento... È un piccolo progetto corale", aveva dichiarato, lasciando intendere che il personaggio avrebbe condiviso la scena con altri protagonisti.

È proprio questo dettaglio a rendere meno scontata l'ipotesi di un quarto capitolo autonomo. Il report di The Hollywood Reporter conferma che un altro film con Deadpool sarebbe in programma, ma non chiarisce quale forma avrà il progetto né quali personaggi potrebbero affiancare Wade Wilson.

Deadpool potrebbe sopravvivere al nuovo corso degli X-Men

La questione si inserisce in un momento di profonda trasformazione per il Marvel Cinematic Universe. Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars dovrebbero infatti segnare un passaggio decisivo per la saga, aprendo la strada a una nuova fase nella quale Avengers, Fantastici Quattro, X-Men e Spider-Man potranno convivere nello stesso universo narrativo.

Deadpool: Wade Wilson e Blind Al sul set

Non tutti i personaggi ereditati dalle precedenti produzioni Marvel, tuttavia, sono destinati necessariamente a proseguire il proprio percorso. Alcuni potrebbero essere reinterpretati da nuovi attori, mentre altri sono così legati ai volti che li hanno portati sullo schermo da rendere un eventuale recasting particolarmente complicato. Deadpool appartiene senza dubbio alla seconda categoria: l'interpretazione di Reynolds è diventata una componente essenziale dell'identità cinematografica del personaggio.

Una possibile soluzione potrebbe arrivare proprio dalle caratteristiche narrative del Mercenario Chiacchierone. Nei fumetti Marvel, la sua consapevolezza di essere un personaggio di fantasia e la capacità di rompere la quarta parete lo rendono particolarmente sensibile alle alterazioni della realtà e della linea temporale. In alcune storie, Deadpool riesce a mantenere una sorta di continuità anche quando l'universo intorno a lui cambia.

Marvel Studios potrebbe sfruttare questo elemento per accompagnare il personaggio nella nuova configurazione del MCU, senza dover necessariamente conservare intatto il mondo narrativo dei film prodotti da Fox. Sarebbe anche un modo per mantenere un legame con il passato cinematografico degli X-Men, mentre una nuova versione della squadra si prepara a entrare in scena.

La prospettiva di vedere Deadpool interagire con personaggi che non hanno alcuna consapevolezza dei cambiamenti avvenuti nell'universo potrebbe offrire a Marvel nuove possibilità narrative e comiche. Il contrasto tra la sua conoscenza delle regole del multiverso e l'inevitabile spaesamento degli altri eroi sarebbe particolarmente adatto al tono irriverente della saga.

Al momento, comunque, non ci sono conferme ufficiali sul titolo, sulla trama o sulla composizione del cast del prossimo progetto. Il riferimento di The Hollywood Reporter, insieme alle parole di Feige e Reynolds, suggerisce che il personaggio continuerà ad avere un posto nel futuro del franchise, ma non basta a certificare l'esistenza di Deadpool 4 nella sua forma tradizionale.

Prima di scoprire quale sarà il destino di Wade Wilson, il pubblico dovrà attraversare gli eventi di Avengers: Doomsday, atteso nelle sale il 18 dicembre 2026, e quelli di Secret Wars. Nel frattempo, Deadpool & Wolverine è disponibile in streaming su Disney+.